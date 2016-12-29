Кадыров опроверг сообщения о том, что требовал отставки замглавы МВД Чечни

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров опроверг сообщения СМИ о том, что якобы требовал от замглавы республиканского МВД РФ Апти Алаудинова уйти в отставку.

"Дома узнал из прессы, что я "потребовал от генерала Апти Алаудинова уйти в отставку"… Что здесь сказать? Откровенная болтология и пустые разговоры!", — написал Кадыров в Instagram отметив, что Алаудинов является боевым генералом, отдавшим годы успешной борьбе с терроризмом.

Видео опубликовано Ramzan Kadyrov (@kadyrov_95) Дек 28 2016 в 3:57 PST

Глава Чечни также добавил, что в среду он встречался с Алаудиновым для обсуждения первоочередных задач обеспечения безопасности в праздничные дни.

Ранее СМИ со ссылкой на источники сообщили, что Кадыров намерен снять с должности замглавы МВД республики. Один из источников заявил, что в скором времени объявят об отставке нескольких высокопоставленных силовиков, в том числе Алаудинова. Причиной источник назвал "неготовность" спецслужб к атаке в Грозном, которая привела к гибели четырех полицейских. Другой источник утверждал, что у Алаудинова и Кадырова случился личный конфликт.