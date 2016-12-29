Все пострадавшие при взрыве газа в Хабаровском крае получили компенсации

ХАБАРОВСК, 29 дек — РИА Новости. Жители пятиэтажного дома в городе Советская Гавань Хабаровского края, пострадавшие при взрыве газа, получили компенсации, сообщает краевое правительство в четверг.

По данным МЧС, сообщение о взрыве в многоквартирном жилом доме №13 "а" по улице Рабочей в городе Советская Гавань поступило утром 7 декабря. Четыре человека пострадали, одна из пострадавших скончалась в больнице. Из здания были эвакуированы 74 жильца.

"Пострадавшим жителям пятиэтажки, где произошло ЧП, произвели выплаты компенсаций за причиненный ущерб", — сообщает правительство.

Отмечается, что материальную помощь в размере до 10 тысяч рублей получили 22 человека. До 50 тысяч рублей выплатили 14 жителям за частичную утрату имущества. По 100 тысяч рублей за полную утрату имущества перечислили четырем гражданам. Сообщается, что трём жителям, получившим травмы, выплатили по 200 тысяч рублей. Кроме того, 29 малоимущих жильцов получили дополнительно финансовую помощь по 10 тысяч рублей от министерства социальной защиты населения края.

По данным краевого правительства, в одном из подъездов взрывом почти полностью разрушены верхние этажи здания. Сейчас на месте ЧП ведутся восстановительные работы.