Все пострадавшие при взрыве газа в Хабаровском крае получили компенсации

ХАБАРОВСК, 29 дек — РИА Новости. Жители пятиэтажного дома в городе Советская Гавань Хабаровского края, пострадавшие при взрыве газа, получили компенсации, сообщает краевое правительство в четверг.
По данным МЧС, сообщение о взрыве в многоквартирном жилом доме №13 "а" по улице Рабочей в городе Советская Гавань поступило утром 7 декабря. Четыре человека пострадали, одна из пострадавших скончалась в больнице. Из здания были эвакуированы 74 жильца.
"Пострадавшим жителям пятиэтажки, где произошло ЧП, произвели выплаты компенсаций за причиненный ущерб", — сообщает правительство.
По данным краевого правительства, в одном из подъездов взрывом почти полностью разрушены верхние этажи здания. Сейчас на месте ЧП ведутся восстановительные работы.