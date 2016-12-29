В Уссурийске почтили память погибшего при крушении Ту-154

ВЛАДИВОСТОК, 29 дек – РИА Новости. Воспитанники и преподаватели Уссурийского суворовского военного училища в Приморье почтили память выпускника учебного заведения — полковника Александра Ваганова, погибшего при крушении Ту-154.

"В авиакатастрофе над Черным морем погиб выпускник 6-й роты УссСВУ (1987 год)", — говорится в сообщении на сайте училища. Также опубликовано видео с возложением цветов к портрету погибшего Ваганова.

"Ушел из жизни наш хороший товарищ, мой друг, это светлый, яркий, добрый человек. Очень тяжело, до сих пор невозможно поверить… На него должны равняться все мы и будущие наши поколения", – говорит заместитель начальника училища по инновационным образовательным технологиям Михаил Шляхтов.

В воскресенье утром Ту-154 Минобороны, вылетевший в Сирию из Москвы, потерпел крушение в Черном море вскоре после дозаправки в Сочи. На борту находились 92 человека, в том числе 64 артиста ансамбля имени Александрова, девять журналистов Первого канала, НТВ и телеканала "Звезда", а также глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза.

С радаров самолет пропал, согласно данным Минобороны, примерно на третьей минуте полета. Обломки лайнера обнаружены на дне моря в 1,7 километра от берега. Теракт в основные версии не входит: в их качестве рассматриваются попадание в двигатель посторонних предметов, некачественное топливо, ошибка пилотирования и техническая неисправность самолета.