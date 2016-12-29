На Камчатке одобрили более 550 заявок на "дальневосточный гектар"

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 29 дек – РИА Новости. На Камчатке одобрено более 550 заявлений, поступивших от жителей региона на получение "дальневосточного гектара", сообщили РИА Новости в министерстве имущественных и земельных отношений Камчатского края.

С 1 июня 2016 года гектары на полуострове выдавали в пробном порядке только на территории "пилотного" Усть-Большерецкого района, а с 1 октября стартовал второй этап программы — землю начали предоставлять по всему краю.

"В Камчатском крае заявления на получение "дальневосточного гектара" подали уже более 1400 человек. Из них 78% хотят получить землю на территории Елизовского района. На данный момент принято решение о предоставлении земельных участков по 557 заявлениям", — говорится в сообщении.

Отмечается, что эффективность реализации программы "дальневосточного гектара" на Камчатке в настоящее время составляет 82%.

"Но есть и отказы. Основные причины — наложение границ выбранного участка на ранее предоставленный участок, который не был поставлен на кадастровый учет, или наложение на земли Минобороны РФ", — отметил министр имущественных и земельных отношений Камчатского края Борис Выборов.

Бесплатно получить землю на Камчатке пока могут только жители региона. Жителям других российских субъектов участки на полуострове станут доступны с 1 февраля 2017 года. Согласно закону, россияне могут безвозмездно получить один гектар земли на Дальнем Востоке. Находящийся в свободном обороте участок предоставляется сроком на пять лет. После этого, при условии освоения, его можно арендовать или получить в собственность.