Пушков: карикатура Charlie Hebdo на крушение Ту-154 вызывает лишь омерзение

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков резко осудил карикатуру во французском еженедельнике Charlie Hebdo, посвященную крушению Ту-154 под Сочи, и заявил, что это издание не имеет отношения к свободе слова.

"Шарли Эбдо не имеет отношения ни к свободе слова, ни к информации. Это всего лишь клоака, исторгающая нечистоты. Реакция одна — омерзение", — написал политик в своем Twitter

Ранее скандально известный сатирический журнал разместил на своем сайте карикатуру про гибель российского самолета Ту-154, на борту которого находились артисты ансамбля имени Александрова. На иллюстрации изображен падающий самолет, на фоне которого солист ансамбля издает долгий звук "а-а-а-а-а-а-а". Подпись к карикатуре гласит: "Репертуар хора Красной армии расширяется".

Самолет Ту-154 Минобороны России, направлявшийся в Сирию, потерпел крушение утром 25 декабря в Черном море вскоре после дозаправки в Сочи. На борту находились 92 человека.

Charlie Hebdo регулярно публикует провокационные карикатуры, посвященные самым разным событиям. Еженедельник посмеялся над жертвами землетрясения в Италии, над погибшими в результате терактов в Брюсселе и Париже, а также над крушением российского самолета в Египте.