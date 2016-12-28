Пострадавшие при взрыве газа в Рязани освобождены от налога на имущество

БРЯНСК, 28 дек – РИА Новости. Депутаты Рязанской городской думы освободили жителей дома, пострадавшего при взрыве газа, от уплаты налога на имущество в 2016 году, сообщает администрация Рязани.

Взрыв бытового газа произошел 23 октября на верхних этажах 10-этажного дома в 1-м Осеннем переулке в 04.36 мск. В результате взрыва произошло частичное разрушение трех верхних этажей, в том числе двух жилых. Погибли семь человек. Правительство региона сообщало о 16 пострадавших, четверо из них были госпитализированы. В доме зарегистрированы 253 человека, в том числе 51 ребенок, были эвакуированы 102 жильца. Подъезд, менее пострадавший от взрыва, был отремонтирован и к концу ноября заселен. Подъезд, где непосредственно произошло ЧП, планировалось отремонтировать и начать заселение к 25 декабря.

В среду во дворе отремонтированного дома жильцов с наступающим Новым годом поздравили представители власти.

"Заместитель главы администрации Татьяна Мастюкова проинформировала жителей дома, что в соответствии с принятым накануне решением Рязанской городской думы они освобождаются от уплаты налога на имущество в 2016 году", — говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что дети, проживающие в доме, получили в подарок билеты на Кремлевскую елку в Москву.