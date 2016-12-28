Правительство одобрило законопроект о классификации гостиниц

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости/Прайм. Правительство РФ на своем заседании в понедельник одобрило законопроект о совершенствовании правового регулирования деятельности по оказанию гостиничных услуг, в котором предусматривается поэтапное введение обязательной классификации объектов туриндустрии на территории России, сообщается на сайте правительства.

Проект федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях совершенствования правового регулирования оказания гостиничных услуг и классификации объектов туристской индустрии" был подготовлен Минкультуры в соответствии с поручением президента России по итогам заседания президиума Государственного совета 17 августа 2015 года.

Как указывалось в пояснительной записке, помимо того, что документом предусматривается поэтапное введение обязательной классификации объектов туристской индустрии в РФ, также предлагается запрет на предоставление гостиничных услуг без свидетельства о присвоении гостинице соответствующей категории, а также на использование гостиницами категории, не соответствующей указанной в свидетельстве.

Ранее сообщалось, что предлагаемые изменения, по мысли разработчиков проекта, должны позволить обеспечить достоверное информирование потребителей о категории и уровня сервиса гостиниц, стимулировать конкуренцию, повысить качества гостиничных услуг.