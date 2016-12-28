Метро Москвы ищет сервисную компанию на обслуживание 400 вагонов "Ока"

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Метро Москвы проводит конкурс на сервисное обслуживание 400 вагонов "Ока", максимальная цена контракта – 25,7 миллиарда рублей, соответствующая заявка размещена на портале госзакупок.

Согласно техзаданию, сервисная компания (планируется определить 7 февраля) должна обеспечить уровень готовности составов, обслуживая 400 вагонов в период всего их жизненного цикла, которые формируются в 50 составов по восемь вагонов в каждом (из них два головных вагона серии 81-760 и шесть промежуточных вагонов серии 81-761 в каждом составе).

Под уровнем готовности понимается готовность к выдаче заказчиком ежесуточно 46 составов из 50, передаваемых в обслуживание сервисной компании: 42 составов на Серпуховско-Тимирязевскую линию (электродепо "Варшавское") и четырех на Арбатско-Покровскую линию (электродепо "Измайлово").

"Ока" поставлялась "Метровагонмашем" (МВМ, входит в "Трансмашхолдинг") Московскому метрополитену начиная с 2012 года, и в общей сложности для этого заказчика построено 1,320 тысячи вагонов.

Во вторник "Метровагонмаш" поставил столичному метрополитену последний восьмивагонный состав модели 81-760/761 "Ока". Таким образом, поставки метропоездов такой серии московскому метро завершены, в дальнейшем для столичного метрополитена будут производиться вагоны новой серии – 81-765/766/767 "Москва".

Завершенный контракт был заключен 14 марта 2014 года. В соответствии с его условиями Московский метрополитен получил 83 поезда типа "Ока" восьмивагонной составности (в общей сложности 664 вагона) В настоящее время эти метропоезда составляют парк электродепо "Выхино". Помимо поставки вагонов контракт предусматривает обслуживание техники производителем на протяжении всего ее жизненного цикла. "Метровагонмаш" обязан обеспечивать выдачу на линию оговоренного числа поездов, нести ответственность за их техническую исправность, своевременно проводить техническое обслуживание и плановые ремонты.