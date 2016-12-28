Медучреждения перейдут на особый режим работы в новогодние праздники

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Медицинские учреждения в российских регионах в новогодние каникулы перейдут на особый режим работы, говорится на сайте Минздрава РФ.
По данным Минздрава, в случае ухудшения погодных условий планируется организовать круглосуточное дежурство медицинских бригад на ледовых переправах, на трассах, где возникнут затруднения в движении транспорта, в аэропортах и других местах массового скопления людей.
В ведомстве рекомендуют гражданам придерживаться установленного режима дня, следовать нормам рационального питания и избегать чрезмерного потребления алкоголя.