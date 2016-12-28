Родственники заберут девочку, родители которой умерли от "Боярышника"

ИРКУТСК, 28 дек – РИА Новости. Семья первоклассницы Даши из Иркутска (имя ребенка изменено) экономила буквально на всем, но не была неблагополучной. Мама девочки сама сшила ей школьную форму, а к новогоднему утреннику – красивый костюм, украшенный мишурой. Присутствовать на утреннике мама уже не смогла: на прошлой неделе вместе с отцом девочки она умерла от отравления "Боярышником". Оставшаяся круглой сиротой Даша теперь переедет в другой город и будет жить со своей тетей.
"Боярышник" с метиловым спиртом стал причиной гибели и родителей иркутской первоклассницы Даши. О трагедии в семье девочки учителя местной школы узнали от ее дяди, сообщившего, что Даша не придет на занятия.
По ее словам, семью нельзя было назвать неблагополучной, скорее — малообеспеченной. По обстановке в доме было видно, что люди экономили буквально на всем. И школьную форму для Даши мама сшила сама, поскольку на покупку в магазине не хватало средств.
Со ссылкой на родственников ребенка она сообщила, что родители Даши умерли в больнице с разницей меньше суток. Сначала мама, затем папа. В понедельник, 26 декабря, состоялись похороны.
Представитель министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области сообщил РИА Новости, что тетя уже забрала девочку из приюта, оформила первичные документы на опеку и собирается готовить материалы на усыновление. Документы из школы тетя также уже взяла.