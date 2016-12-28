Родственники заберут девочку, родители которой умерли от "Боярышника"

ИРКУТСК, 28 дек – РИА Новости. Семья первоклассницы Даши из Иркутска (имя ребенка изменено) экономила буквально на всем, но не была неблагополучной. Мама девочки сама сшила ей школьную форму, а к новогоднему утреннику – красивый костюм, украшенный мишурой. Присутствовать на утреннике мама уже не смогла: на прошлой неделе вместе с отцом девочки она умерла от отравления "Боярышником". Оставшаяся круглой сиротой Даша теперь переедет в другой город и будет жить со своей тетей.

Косметическое средство "Боярышник", содержавшее метиловый спирт, стало причиной массового отравления людей в Иркутске в середине декабря. По последним данным, от отравления скончались 74 человека, пострадали 120, в больницах остаются восемь пострадавших.

"Боярышник" с метиловым спиртом стал причиной гибели и родителей иркутской первоклассницы Даши. О трагедии в семье девочки учителя местной школы узнали от ее дяди, сообщившего, что Даша не придет на занятия.

Педагог первоклассницы рассказала РИА Новости, что родители девочки "ни в коем случае не относились к категории пьющих". "Ребенок ходил в школу чистенький, ухоженный. Мама посещала родительские собрания, следила за успеваемостью", — отметила учительница.

По ее словам, семью нельзя было назвать неблагополучной, скорее — малообеспеченной. По обстановке в доме было видно, что люди экономили буквально на всем. И школьную форму для Даши мама сшила сама, поскольку на покупку в магазине не хватало средств.

"Еще нас очень тронул такой момент: в квартире лежал готовый новогодний костюм, украшенный мишурой. Его Дашина мама также сшила для дочки сама. Но вот побывать на школьной елке девочке не довелось", — сказала собеседница агентства.

Со ссылкой на родственников ребенка она сообщила, что родители Даши умерли в больнице с разницей меньше суток. Сначала мама, затем папа. В понедельник, 26 декабря, состоялись похороны.

Как отметила педагог, после смерти родителей девочка оказалась у своего дяди, который передал ее в социальный приют для сирот. Он также позвонил сестре, которая живет в другом городе Иркутской области. Женщина, не раздумывая, решила забрать ребенка в свою семью. Она приехала в Иркутск и начала оформлять документы об опеке.

Представитель министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области сообщил РИА Новости, что тетя уже забрала девочку из приюта, оформила первичные документы на опеку и собирается готовить материалы на усыновление. Документы из школы тетя также уже взяла.