В Москве военнослужащим передадут более восьми тысяч квартир в 2017 году

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Более 8 тысяч квартир в Москве планируется передать военнослужащим в следующем году, сообщил начальник департамента жилищного обеспечения Минобороны РФ Сергей Пирогов.

По его словам, вопрос об обеспечении военнослужащих столичным жильем стоит на особом контроле, так как из всей очереди почти треть (около 9,3 тысяч военнослужащих) ожидают жилье в Москве.

"В 2017 году за счет нового строительства в Москве запланировано получение 28 жилых домой на более 8 тысяч квартир", — сказал Пирогов на заседании Общественного совета при военном ведомстве.