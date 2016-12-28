Более 177 тысяч военнослужащих получили жилье за пять лет

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Более 177 тысяч военнослужащих получили постоянное жилье за последние пять лет, сообщил в среду начальник департамента жилищного обеспечения Минобороны РФ Сергей Пирогов.

"С 2012 года по настоящее время социальные обязательства по обеспечению жильем исполнены в отношении 345,9 тысячи семей военнослужащих. В этой сфере проблемы системного характера в настоящее время отсутствуют", — сказал Пирогов на заседании Общественного совета при военном ведомстве.

"177,1 тысячи военнослужащих получили постоянное жилье и 168,8 тысячи военнослужащих обеспечены служебным жильем или получают компенсацию за наем жилья", — отметил начальник департамента.

Он рассказал, что с января 2012 года очередь на обеспечение постоянным жильем уменьшилась более чем в 2,8 раза.

Пирогов также подчеркнул, что "полностью закрыта потребность военнослужащих в постоянном жилье в 30 городах России".