Глава Севастополя назвал приоритетные проекты развития города

СЕВАСТОПОЛЬ, 28 дек — РИА Новости, Максим Грознов. Три ключевых проекта – развитие Балакалавской бухты как туристического и яхтенного кластера, развитие виноделия и модернизация энергосетей Севастополя — будут реализовываться в городе-герое в ближайшие несколько лет, заявил журналистам врио губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников.

Он отметил, что основные проекты развития Севастополя разделяются на проекты федерального и регионального значения.

Как основные точки роста Овсянников выделил три проекта, которые прошли утверждение на совете по приоритетным проектам: "Это проект развития Балаклавской бухты. Это позволит сделать объект всероссийского и международного масштаба. Это ключевой проект… Второй проект – развитие виноделия. Мы по итогам 2016 года заняли 4-е место в РФ по сбору винограда, на 16% увеличив сбор… Третий проект – это EnergyNet (умная энергетика), это проект, который пришел в Севастополь благодаря (экс-спикеру ЗС города — ред.) Алексею Михайловичу Чалому".

На развитие туристического кластера Балаклавы в ФЦП развития Севастополя уже зарезервировано 4 миллиарда рублей. По мнению Овсянникова, для полноценного развития кластера необходимо увеличить эту сумму в пять раз – до 20 миллиардов рублей. Власти также намерены поддерживать развитие как авторского, так и массового виноделия в Севастополе. Проект Чалого в энергетике, по словам Овсянникова, предполагает модернизацию сетей города, в проект вовлечены компании "Россетей".

"Помимо них будет постоянно вестись работа по федеральным и отраслевым и проектам, таким как судоремонт, туризм, дорожное строительство", — добавил Овсянников.

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