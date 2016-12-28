Бизнесмен Тимченко подарил Чечне 141 картину

ГРОЗНЫЙ, 28 дек – РИА Новости. Более 140 картин преподнес в дар Чечне известный российский бизнесмен, руководитель благотворительного фонда Геннадий Тимченко, сообщил глава республики Рамзан Кадыров на своей странице в соцсети Instagram.

Видео опубликовано Ramzan Kadyrov (@kadyrov_95) Дек 28 2016 в 2:59 PST

"Я встретился с известным российским бизнесменом, руководителем широко известного благотворительного фонда Геннадием Тимченко… Геннадий Николаевич сделал Чеченской Республике бесценный подарок. Это 141 картина, большинство из которых имеют прямое отношение к Чечне, нашему народу и нашей истории", — написал Кадыров.

Он отметил, что подаренные картины займут почетное место в Национальном музее региона. Кадыров также пригласил Тимченко посетить Чечню.

По данным главы Чечни, среди подаренных произведений картины с такими названиями, как "Чеченка", "Река Сунжа", "Горный аул", "Чечня", "Терек". "Этим работам более 60 лет", — отметил Кадыров, не уточнив, кто авторы этих работ.

До военных событий конца 90-х годов прошлого столетия фонд музея Чечни составлял свыше двух с половиной тысяч произведений искусства: картины, скульптуры, предметы декоративно-прикладного характера, отметил РИА Новости генеральный директор Национального музея Чеченской республики Ваха Асталов.

"Во время военных действий удалось эвакуировать наиболее известные картины. Позже к ним добавились картины, изъятые у незаконных владельцев. Всего было сохранено 112 картин. Они хранились в Московском государственном музейно-выставочном центре "РОСИЗО", — рассказал собеседник агентства.

В настоящее время в Чечню возвращена 51 картина, остальные находятся на реставрационных работах, добавил он.