Объем выбросов загрязняющих веществ в России снизился на 13% с 2005 года

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Объем выбросов в воздух загрязняющих веществ снизился в России на 13% с 2005 года, говорится в опубликованном на сайте Минприроды госдокладе "О состоянии и об охране окружающей среды РФ в 2015 году".
При этом объем выбросов от стационарных источников снижался более быстрыми темпами – 15,3%. Валовый объем выбросов от автотранспорта за этот период снизился на 10,3%. Общий объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в 2015 году составил 31,3 миллиона тонн, в том числе 17,3 миллиона тонн – от стационарных источников и 13,8 миллиона тонн – от автотранспорта.