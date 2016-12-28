Объем выбросов загрязняющих веществ в России снизился на 13% с 2005 года

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Объем выбросов в воздух загрязняющих веществ снизился в России на 13% с 2005 года, говорится в опубликованном на сайте Минприроды госдокладе "О состоянии и об охране окружающей среды РФ в 2015 году".

"Динамика изменения объемов выбросов загрязняющих веществ за десятилетний период, представленная в докладе, показывает, что валовый выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух снизился на 13,2% (4721 тысячи тонн), то есть в среднем в год сокращался на 1,3%", – говорится в докладе.

При этом объем выбросов от стационарных источников снижался более быстрыми темпами – 15,3%. Валовый объем выбросов от автотранспорта за этот период снизился на 10,3%. Общий объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в 2015 году составил 31,3 миллиона тонн, в том числе 17,3 миллиона тонн – от стационарных источников и 13,8 миллиона тонн – от автотранспорта.