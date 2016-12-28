Более 17 миллионов россиян живут в городах с высоким загрязнением воздуха

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Более 17 миллионов граждан России живут в городах с высоким и очень высоким загрязнением воздуха, говорится в опубликованном на сайте Минприроды госдокладе "О состоянии и об охране окружающей среды Российской Федерации в 2015 году".

"В 2015 году в 44 городах (20% городов) степень загрязнения воздуха оценивалась как очень высокая и высокая, в 62% городов – низкая. В городах с высоким и очень высоким уровнем загрязнения атмосферного воздуха проживает 17,1 миллиона человек, что составляет 17% городского населения России", – говорится в докладе.

В то же время в 147 городах России (59%), где проводились наблюдения, средние за год концентрации ряда веществ превышали одну предельно допустимую концентрацию (ПДК). В этих городах проживает 50,7 миллиона человек.

"Приоритетный список городов России с наибольшим уровнем загрязнения в 2015 году включает 11 городов с общим числом жителей в них 1,5 миллиона человек. Это Биробиджан, Братск, Зима, Кызыл, Минусинск, Норильск, Петровск-Забайкальский, Селенгинск, Улан-Удэ, Черногорск, Чита. Все города расположены в азиатской части России, которая характеризуется особо неблагоприятными для рассеивания примесей климатическими условиями", – отмечает Минприроды.