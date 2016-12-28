В "Лаборатории Касперского" рассказали, какие сайты любят посещать дети

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости/Прайм. Российские дети чаще всего интересуются в интернете запрещенной информацией об алкоголе, табаке и наркотиках, свидетельствует исследование "Лаборатории Касперского".

Согласно данным за период с декабря 2015 года по ноябрь 2016 года, в среднем каждый российский ребенок, пользующийся интернетом, пытался 139 раз перейти на сайт с информацией об алкоголе, табаке и наркотиках. Почти в три раза реже — 49 попыток за год — дети из России заходят на сайты с пиратским программным обеспечением, аудио и видео. Далее по популярности следуют ресурсы с нецензурной лексикой (в среднем 27 попыток за год). Оружие интересует российских детей меньше всего (3,7 попытки).

Между тем в общем рейтинге стран в категории "Алкоголь, табак и наркотики" маленькие россияне стали лишь девятыми. Больше всего попыток зайти на небезопасные веб-сайты эксперты зафиксировали в Израиле (775 попыток в год на одного пользователя), Великобритании (460), США (352), Швеции (345) и Канаде (302).

Россия в этом рейтинге оказалась седьмой: в среднем российский ребенок ежегодно совершает 229 попыток доступа к сайтам, относящимся к нежелательным для детей категориям.

Выяснилось, что японские дети чаще других посещают запрещенные сайты с контентом "для взрослых" (39 попыток в год) и пиратским ПО, аудио и видео (104). Юные итальянцы больше других интересуются азартными играми (3,6), а португальцы попадают на сайты с нецензурной лексикой (60).

Среди детей из Израиля наибольшей популярностью пользуются ресурсы, посвященные алкоголю, табаку или наркотикам (687 попыток) и оружию (3,8 попытки). Сайты с жестокостью оказались наиболее посещаемы детьми из США (1,8 попытки).