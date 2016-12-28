Омбудсмены Украины и России договорились о совместных визитах к заключенным

КИЕВ, 28 дек — РИА Новости. Уполномоченная Верховной рады Украины по правам человека Валерия Лутковская договорилась со своей российской коллегой Татьяной Москальковой о взаимодействии в организации регулярных визитов к заключенным в двух странах, сообщила в среду пресс-служба украинского омбудсмена.

Ранее Лутковская и Москалькова совершили совместный визит в Симферопольское и Николаевское СИЗО.

"Главным результатом второй встречи омбудсменов двух стран стала договоренность о содействии в организации регулярных визитов омбудсменов с целью мониторинга соблюдения прав граждан своих стран, находящихся в местах несвободы на территории другого государства", — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, Москалькова выразила пожелание встретиться с гражданами РФ, которые находятся в одесских тюрьмах. В свою очередь, Лутковская выразила пожелание встретиться с украинскими гражданами, которые находятся в тюрьмах в Москве. Речь шла, в частности, о Евгении Панове, обвиняемом в подготовке диверсий в Крыму, и Романе Сущенко, задержанном в России по обвинению в шпионаже. Кроме того, Лутковская попросила рассмотреть возможность направления украинского националиста Станислава Клыха в учреждение, расположенное как можно ближе к границе с Украиной, чтобы родственники могли посещать его.

ФСБ РФ 3 октября сообщила о задержании сотрудника главного управления разведки Минобороны Украины Сущенко, который, по данным спецслужб, собирал секретные сведения о деятельности Вооруженных сил и Национальной гвардии России. В августе ФСБ России сообщила о предотвращении в Крыму терактов, подготовленных главным управлением разведки Минобороны Украины. По данным источника РИА Новости в правоохранительных органах Крыма, по делу о подготовке диверсий задержаны семь человек. Как отмечала ФСБ, одним из организаторов являлся сотрудник ГУР Минобороны Украины, житель Запорожской области Панов, который дает признательные показания.

В октябре Верховный суд РФ оставил в силе приговор двум членам украинской правоэкстремистской организации УНА-УНСО Николаю Карпюку и Клыху, участвовавшим в чеченской войне на стороне сепаратистов, — 22,5 и 20 лет колонии строгого режима соответственно. Как сообщал СК РФ, Карпюка и Клыха причисляют к банде, состоящей из "членов националистической организации УНА-УНСО". По версии следствия, в конце 1994 — начале 1995 года они воевали в Чечне против российских федеральных сил.