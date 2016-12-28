СЖР открыл счет для пожертвований семьям погибших при крушении Ту-154

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Союз журналистов России (СЖР) принял решение открыть специальный счет, куда можно перечислить средства для поддержки семей погибших при крушении Ту-154 журналистов, сообщается на сайте организации.
"В авиакатастрофе над Черным морем погибли наши коллеги журналисты Первого телеканала, НТВ, телеканала "Звезда". В Союз журналистов России из различных регионов России, из-за рубежа поступают слова сочувствия. Многие хотят оказать поддержку семьям и близким погибших журналистов. Союз журналистов России принял решение открыть специальный счет, куда можно перечислить средства для поддержки семей наших погибших коллег", — говорится в сообщении.
Работа водолазов на месте крушения Ту-154
В Сочи четвертый день идут поисково-спасательные работы в районе крушения Ту-154.
В поисковой операции участвуют 45 кораблей, 15 глубоководных аппаратов, 192 водолаза, 12 самолетов и пять вертолетов.
По информации на 12:00 мск среды, на поверхность на месте крушения Ту-154 извлечены 15 тел погибших и 239 фрагментов.
Найденные фрагменты самолета Ту-154, потерпевшего крушение над Черным морем у берегов Сочи.
Волнение моря в районе поисковых работ на месте крушения самолета ТУ-154 в Сочи утром в среду уменьшилось, но к вечеру ситуация ухудшится.
Специалисты МЧС обследуют дно района крушения, используя гидролокаторы бокового обзора. Наземные поисковые группы патрулируют побережье.
Найденные фрагменты самолета Ту-154, потерпевшего крушение над Черным морем у берегов Сочи.
В поисковой операции принимают участие более 3,6 тысячи человек и свыше 500 единиц техники.
Поиски на месте крушения Ту-154 в Черном море идут без остановки, за сутки водолазы совершили более 30 погружений.
Сотрудники МЧС проводят поисково-спасательную операцию на месте крушения самолета Ту-154 в Черном море у берегов Сочи.
Сотрудники МЧС проводят поисково-спасательную операцию на месте крушения самолета Ту-154 в Черном море у берегов Сочи.
Найденные фрагменты самолета Ту-154, потерпевшего крушение над Черным морем у берегов Сочи.
Сотрудники МЧС проводят поисково-спасательную операцию на месте крушения самолета Ту-154 в Черном море у берегов Сочи.
Водолаз МЧС поднимает на поверхность фрагмент самолета Ту-154 во время поисковых работ на месте крушения самолета в Черном море у берегов Сочи.
В поисковой операции задействованы глубоководные робототехнические комплексы, в том числе управляемые аппараты "Фалькон и подводный аппарат C-Explorer (на фото).
Сотрудники МЧС проводят поисково-спасательную операцию на месте крушения самолета Ту-154 в Черном море у берегов Сочи.
Сотрудники МЧС проводят поисково-спасательную операцию на месте крушения самолета Ту-154 в Черном море у берегов Сочи.
Участник поисково-спасательной операции рассматривает один из найденных фрагментов самолета Ту-154, потерпевшего крушение над Черным морем у берегов Сочи.
Ту-154 разбился в Черном море утром в воскресенье. На борту лайнера находились 92 человека, в том числе артисты ансамбля имени Александрова, сотрудники российских телеканалов и глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка.
Реквизиты для перечисления помощи: Общероссийская общественная организация "Союз журналистов России"
ИНН 7704133666
КПП 770401001
расчетный счет 40703810738000006055
корреспондентский счет: 30101810400000000225
БИК 044525225
в ОАО Сбербанк г. Москва
Назначение платежа: Благотворительное пожертвование на оказание помощи семьям погибших журналистов
Самолет Ту-154 Минобороны России, который направлялся в Сирию, потерпел крушение в Черном море вскоре после дозаправки в Сочи утром 25 декабря. По данным военного ведомства, на борту находились 92 человека — восемь членов экипажа и 84 пассажира, среди которых восемь военнослужащих, 64 артиста Академического ансамбля песни и пляски Российской армии имени Александрова, девять представителей российских телевизионных каналов, глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка
, известная как Доктор Лиза, двое федеральных госслужащих.
На борту рухнувшего самолета, были корреспондент Первого канала Дмитрий Рунков, оператор канала Вадим Денисов и звукооператор Александр Сойдов. От телеканала "Звезда" в Сирию летели корреспондент Павел Обухов, оператор Александр Суранов и помощник оператора Валерий Ржевский. От телеканала НТВ были корреспондент-продюсер Михаил Лужецкий, оператор Олег Пестов, звукооператор Евгений Толстов.
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