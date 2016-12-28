В ЦВО опровергли, что Ту-154 должен был забрать их ансамбль из Сирии

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 дек – РИА Новости. Информация о том, что артистов ансамбля песни и пляски ЦВО должен был забрать из Сирии Ту-154, разбившийся в воскресенье в Черном море, является "уткой", сообщил в среду РИА Новости дирижер оркестра ансамбля песни и пляски ЦВО Андрей Семочкин.

"У меня нет информации на этот счет. Это какая-то "утка", — прокомментировал Семочкин сведения, распространяемые в СМИ со ссылкой на него.

Он также добавил, что есть идея провести в Екатеринбурге концерт, посвященный памяти ансамбля имени Александрова.

"Такая идея есть. Когда будет известно что-то конкретное, сообщу", — сказал дирижер.

Утром 25 декабря в Черное море рухнул самолет Ту-154 российского Минобороны. На борту находились 92 человека, в частности – восемь членов экипажа и 84 пассажира. Большую часть пассажиров составляли артисты ансамбля имени Александрова. Борт летел с подмосковного аэродрома "Чкаловский" в Сирию с дозаправкой в Сочи.

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