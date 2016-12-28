Еще одного ребенка, пострадавшего в крупном ДТП в Югре, готовят к выписке

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 дек — РИА Новости. В югорской Окружной клинической больнице к выписке готовят еще одного ребенка, пострадавшего в результате автокатастрофы под Ханты-Мансийском, сообщает в среду медучреждение.

На трассе Тюмень — Ханты-Мансийск вечером 4 декабря столкнулись автобус, два грузовика и два легковых автомобиля, погибли 12 человек, 10 из них — дети. В автобусе находилась детская команда, которая возвращалась с соревнований по спортивной акробатике из Ханты-Мансийска в Нефтеюганск. Были госпитализированы 22 человека.

"Двое детей из реанимации переведены в профильные отделения. Таким образом, на стационарном лечении в Окружной клинической больнице сегодня остаются четыре ребенка и один взрослый. Состояние здоровья двух детей оценивается специалистами как средняя степень тяжести, двое других — в удовлетворительном состоянии. Взрослая пациентка переведена из средней степени тяжести в удовлетворительное состояние. У всех пациентов наблюдается положительная динамика. Вчера врачи отпустили домой на амбулаторное лечение одного ребенка, сегодня специалисты готовят к выписке еще одного юного пациента", — уточняет пресс-служба ОКБ.

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