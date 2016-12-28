Психологи оказали помощь более чем 300 близким погибших при крушении Ту-154

СОЧИ, 28 дек – РИА Новости, Ульяна Гребенникова. Психологи МЧС России оказали помощь более чем в 300 случаях родственникам и близким пассажиров, погибших при крушении самолета Ту-154 в Черном море у берегов Сочи, сообщает управление МЧС по Краснодарскому краю.

Отмечается, что психологи МЧС России во взаимодействии с коллегами из министерства обороны продолжают работу по оказанию необходимой помощи.

"Всего психологи МЧС России оказали помощь более чем в 300 случаях. Но психологическая поддержка нужна не только родственникам, но и друзьям, коллегам, сослуживцам погибших, и даже тем, кто не был знаком ни с кем из пассажиров Ту-154, так как эту трагедию очень многие восприняли как личную утрату", — говорится в сообщении.

В воскресенье утром Ту-154 Минобороны, вылетевший в Сирию из Москвы, потерпел крушение в Черном море вскоре после дозаправки в Сочи. На борту находились 92 человека, в том числе 64 артиста ансамбля имени Александрова, девять журналистов Первого канала, НТВ и телеканала "Звезда", а также глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза.

С радаров самолет пропал, согласно данным Минобороны, примерно на третьей минуте полета. Обломки лайнера обнаружены на дне моря в 1,7 километра от берега. Теракт в основные версии не входит: в их качестве рассматриваются попадание в двигатель посторонних предметов, некачественное топливо, ошибка пилотирования и техническая неисправность самолета.

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