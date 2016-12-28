Психологи оказали помощь более чем 300 близким погибших при крушении Ту-154
10:3728.12.2016
(обновлено: 10:44 28.12.2016)
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СОЧИ, 28 дек – РИА Новости, Ульяна Гребенникова. Психологи МЧС России оказали помощь более чем в 300 случаях родственникам и близким пассажиров, погибших при крушении самолета Ту-154 в Черном море у берегов Сочи, сообщает управление МЧС по Краснодарскому краю.
Отмечается, что психологи МЧС России во взаимодействии с коллегами из министерства обороны продолжают работу по оказанию необходимой помощи.
"Всего психологи МЧС России оказали помощь более чем в 300 случаях. Но психологическая поддержка нужна не только родственникам, но и друзьям, коллегам, сослуживцам погибших, и даже тем, кто не был знаком ни с кем из пассажиров Ту-154, так как эту трагедию очень многие восприняли как личную утрату", — говорится в сообщении.
Свечи памяти погибших при крушении Ту-154 в Сочи
Жители Сочи накануне вечером принесли цветы к Южному молу морского порта и зажгли свечи в память о погибших при крушении самолета Ту-154 в акватории Черного моря.
Самолет Ту-154 Минобороны РФ, который направлялся в Сирию, потерпел крушение в Черном море в воскресенье утром. По данным ведомства, на борту находились 92 человека — восемь членов экипажа и 84 пассажира.
В понедельник в 9 утра в аэропорту Сочи прошёл молебен о погибших в авиакатастрофе Ту-154.
В Сочи спустили траурные венки на воду в знак солидарности с родственниками погибших.
Акция памяти погибших при крушении самолета Ту-154 в акватории Черного моря в Сочи.
Заупокойные богослужения по жертвам крушения самолета минобороны Ту-154 пройдут в понедельник во всех храмах Русской православной церкви.
Акция памяти погибших при крушении самолета Ту-154 в акватории Черного моря в Сочи.
Понедельник, 26 декабря, объявлен в России днем траура по погибшим в авиакатастрофе.
Акция памяти погибших при крушении самолета Ту-154 в акватории Черного моря в Сочи.
Акция памяти погибших при крушении самолета Ту-154 в акватории Черного моря в Сочи.
Акция памяти погибших при крушении самолета Ту-154 в акватории Черного моря в Сочи.
В воскресенье утром Ту-154 Минобороны, вылетевший в Сирию из Москвы, потерпел крушение в Черном море вскоре после дозаправки в Сочи. На борту находились 92 человека, в том числе 64 артиста ансамбля имени Александрова, девять журналистов Первого канала, НТВ и телеканала "Звезда", а также глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза.
С радаров самолет пропал, согласно данным Минобороны, примерно на третьей минуте полета. Обломки лайнера обнаружены на дне моря в 1,7 километра от берега. Теракт в основные версии не входит: в их качестве рассматриваются попадание в двигатель посторонних предметов, некачественное топливо, ошибка пилотирования и техническая неисправность самолета.
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