На Чукотке в 2017 году начнут строительство полигонов для отходов

ВЛАДИВОСТОК, 28 дек – РИА Новости. Власти Чукотки с 2017 года запускают строительство во всех районах округа специальных полигонов для захоронения и дальнейшей ликвидации коммунальных отходов, сообщает правительство региона.

Накануне президент РФ Владимир Путин в ходе Госсовета по вопросам экологического развития России заявил, что важная задача — обезвреживание отходов производства и потребления, их общее количество сейчас составляет свыше 30 миллиардов тонн, а свалки занимают 48 тысяч гектаров.

"Ежегодно Чукотка занимает лидирующие позиции в рейтингах экологической безопасности. И мы уделяем большое внимание сохранению нашего природного богатства. Все крупные предприятия региона на высоком уровне проходят установленные законом проверки безопасности, в том числе экологической. Теперь правительство Чукотки запускает новый проект по строительству полигонов для коммунальных отходов. В перспективе ими должны быть обеспечены все населённые пункты", – сказал глава Чукотки Роман Копин.

Строительство полигонов будет осуществляться в рамках государственной программы "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и водохозяйственного комплекса Чукотского автономного округа на 2016-2020 годы". На эти цели планируется направить порядка 4,8 миллиарда рублей. В соответствии с графиком работ первые полигоны будут построены в посёлке Угольные Копи Анадырского района и в населённых пунктах Провиденского городского округа и городского округа Певек.

По данным властей региона, дин из резидентов территории опережающего социально-экономического развития "Беринговский" планирует построить в Анадыре передовой завод по переработке бытовых отходов.