Военные прокуроры останутся при погонах после перехода в ГП России

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Главная военная прокуратура с 1 января 2017 года войдет в состав Генеральной прокуратуры России; это обусловлено реформой, которая проводится в течение нескольких лет.
После перехода в состав Генпрокуратуры военные прокуроры сохранят статус военнослужащих, продолжат проходить военную службу на замещаемых должностях без переаттестации и переназначения.
Кроме того, обеспечение деятельности военных прокуратур всех уровней по-прежнему будет осуществляться федеральными органами исполнительной власти, где предусмотрена военная служба, с осуществлением взаимных расчетов в порядке, установленном правительством России.