Военные прокуроры останутся при погонах после перехода в ГП России

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Главная военная прокуратура с 1 января 2017 года войдет в состав Генеральной прокуратуры России; это обусловлено реформой, которая проводится в течение нескольких лет.

Основным преобразованием для ГВП после вхождения в Генпрокуратуру станет изменение источника финансирования — с 2017 года военные прокуроры не будут находиться "на довольствии" министерства обороны России.

После перехода в состав Генпрокуратуры военные прокуроры сохранят статус военнослужащих, продолжат проходить военную службу на замещаемых должностях без переаттестации и переназначения.

Кроме того, обеспечение деятельности военных прокуратур всех уровней по-прежнему будет осуществляться федеральными органами исполнительной власти, где предусмотрена военная служба, с осуществлением взаимных расчетов в порядке, установленном правительством России.