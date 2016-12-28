Директор красноярского зоопарка призвал изменить отношение к животным

КРАСНОЯРСК, 28 дек — РИА Новости. Единые стандарты содержания нужны для частных и государственных зоопарков, а с потребительским отношением к животным нужно бороться, считает директор красноярского парка флоры и фауны "Роев ручей" Андрей Горбань.

Ранее сообщалось, что специальный представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов на заседании Госсовета по вопросам экологического развития страны заявил о необходимости ужесточения законодательства для передвижных цирков, дельфинариев и зоопарков, где зачастую животных содержат в ужасных условиях.

По его мнению, нельзя делить братьев меньших на диких и домашних, а нужно выстраивать действенную систему по недопущению того, чтобы люди выбрасывали питомцев на улицу, как надоевшую игрушку.

"Сегодня нет стандартов даже для государственных зоопарков. В этой сфере, безусловно, нужно наводить порядок. Нужны минимальные гарантии по содержанию животных. Ведь в России уже были случаи, когда животных просто бросали на произвол судьбы", — сказал Горбань РИА Новости в среду.

По его словам, частным предпринимателям проще закупить новых животных, чем тратиться на те же прививки. Прививки пингвина, к примеру, стоят около 20-30 тысяч рублей.

"Люди покупают животных, зарабатывают на них деньги, а когда они становятся невыгодными, бросают или уничтожают их. Это потребительское отношение к животным, от которого надо избавляться. Многих оленей, которые сегодня катают детей на новогодних праздниках, хозяева отдадут под нож на колбасу. Животные не доживут до конца января. Такое отношение недопустимо", — подчеркнул Горбань.

По его мнению, некоторые способы содержания животных могут быть опасны. В частности, некоторые передвижные дельфинарии, предлагающие купание с дельфинами, не отвечают санитарно-гигиеническим требованиям. Некоторые животные в контактных зоопарках могут быть опасны. Так, лиса не поддается дрессировке и может нанести серьезные ранения.

"Наши сотрудники заходят в вольер к енотам-полоскунам вдвоем. Один всегда прикрывает спину. А в контактных зоопарках бывает, что к ним допускают детей, что может быть опасно", — подчеркивает Горбань.