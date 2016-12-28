Выживший тигренок Амура переехал в вольер Приморского сафари-парка

ВЛАДИВОСТОК, 28 дек – РИА Новости. Детеныш знаменитого тигра Амура Шерхан переехал из отапливаемого помещения, где после рождения его выхаживали ветеринары, в вольер Приморского сафари-парка.

Тигренок Амура и Уссури по имени Шерхан родился в конце сентября очень слабым. Тигрица не приняла и отказалась кормить его и еще одного тигренка, который в результате погиб. Шерхана удалось спасти, он жил в теплом помещении, где за ним круглосуточно наблюдал ветеринар.

Видео с кадрами того, как тигренка переводят в новый дом, размещено на сайте сафари-парка. В вольере у Шерхана есть будка с сеном и коврик. Он с любопытством обнюхивает новое жилье, а позже к нему приводят собаку, с которой тигренок играет, хватая ее лапой за хвост. Кормят хищника молоком из соски.

Тигры приморского сафари-парка Амур и Уссури участвуют в программе Евроазиатской Ассоциации зоопарков по размножению и сохранению Амурского тигра в неволе. Беременность у тигриц в среднем длится 103 дня. Тигрята рождаются слепыми, беспомощными, с массой 1,5 килограмма, но уже примерно через неделю прозревают. Обычно рождаются 2-4 тигренка, редко один. В возрасте восьми недель тигрята становятся способными всюду следовать за матерью. Самец в воспитании потомства участие не принимает.

О дружбе козла Тимура и тигра Амура в 2015 году узнал весь мир. Козла в вольер к тигру привели как добычу, но хищник не стал его есть, поскольку Тимур дал отпор. Козел даже занял спальное место тигра, заставив его спать на крыше убежища. Животные ночевали по отдельности, но днем гуляли вместе в общем парке. Тимур и Амур стали любимцами интернета, получив несколько миллионов просмотров на YouTube. После стычки зверей и лечения козла животные живут в соседних вольерах.