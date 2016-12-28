Эксперты: при ужесточении законов о зоопарках животные останутся бесхозными

ВЛАДИВОСТОК, 28 дек – РИА Новости. Ужесточение законодательства для передвижных цирков, дельфинариев и зоопарков – эффективная мера для защиты животных, но нужно проработать вопрос контроля за судьбой животных после закрытия таких заведений, считают опрошенные РИА Новости представители зоопарков Приморья.

Накануне специальный представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов на заседании Госсовета по вопросам экологического развития страны заявил, что в России надо ужесточить законодательство для передвижных цирков, дельфинариев и зоопарков, где зачастую животных содержат в ужасных условиях.

Куда поместить животных

Как рассказал РИА Новости директор Приморского сафари-парка Дмитрий Мезенцев, хорошо, когда площади зоопарков позволяют содержать животных в комфортных условиях, в противном случае – это неправильно. "Но в случае ужесточения мер сразу встает вопрос – куда деть этих животных из маленьких цирков и зоопарков, кто их возьмет? Придется усыплять? Тут нужно подумать, как решать этот вопрос", — сказал Мезенцев.

По его словам, обе проблемы – и плохого содержания животных в цирках и зоопарках, и их устройства при закрытии таких заведений – надо решать параллельно. "Нужно, чтобы государство выделяло средства, так как содержание животных в хороших условиях стоит больших денег", — отметил собеседник.

По мнению Мезенцева, вряд ли получится распределить животных из закрывающихся зоопарков по действующим большим зоопаркам. "Чтобы принять пару новых животных, нам в сафари-парке нужен год работы и огромные вложения. В других зоопарках, насколько я знаю, ситуация подобная", — добавил собеседник.

Отвечать за животных должны сотрудники

В зоопарке "Чудесный" в Уссурийске считают, что должна быть нормативно закреплена ответственность работников зоопарков и цирков.

"Нужен нормативный документ, который будет регламентировать ответственность самих руководителей этих учреждений. Непосредственно руководители должны нести ответственность и работники, за которыми закреплены эти животные. Сегодня надо ужесточать ответственность, но как именно она будет ужесточаться — пока непонятно. Только надо предусмотреть, чтобы была тщательная проверка", — рассказала РИА Новости пресс-секретарь зоопарка "Чудесный" Александра Попова.

Запретить отлов животных в природе

По словам директора зоопарка "Садгород" (Владивосток) Сергея Асновина, если ужесточение законодательства будет работать, это оправданная мера, кроме того, есть смысл устанавливать нормативы по размерам вольеров и клеток для содержания животных.

"Главное – чтобы животные не мучились. Но сейчас очень размытое понятие жестокого обращения с животными, поэтому нужно здесь вносить ясность. Если исчезнут передвижные зоопарки и цирки, где издевательства над животными, где пятнистые олени содержатся в маленьких клетках, а у хищников из-за отсутствия пространства когти врастают в лапы, — я буду рад. У нас в зоопарке достаточный размер вольеров, но мы их расширяем, чтобы сделать жизнь животных лучше, и чтобы посетителям было приятнее видеть зверей в комфортных условиях обитания", — сказал Асновин.

Он отметил, что необходимо также запретить отлов животных в дикой природе для помещения их в цирки и зоопарки. "Изымать их из дикой природы – это плохо, кроме того, много особей гибнет в процессе отлова. Есть смысл содержать в зоопарках только рожденных в неволе, либо осиротевших или попавших к людям из-за болезни животных", — добавил собеседник.