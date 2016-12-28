США
28.1228 декабря17:05МСК
USD60.67-0.19
EUR63.49-0.09
Проекты
 
США
Сменить фон
Общество

Эксперты: при ужесточении законов о зоопарках животные останутся бесхозными

06:5428.12.2016
(обновлено: 06:56 28.12.2016)
04500
Зоопарк. Архивное фото
© РИА Новости. Сергей Мальгавко
Перейти в фотобанк

ВЛАДИВОСТОК, 28 дек – РИА Новости. Ужесточение законодательства для передвижных цирков, дельфинариев и зоопарков – эффективная мера для защиты животных, но нужно проработать вопрос контроля за судьбой животных после закрытия таких заведений, считают опрошенные РИА Новости представители зоопарков Приморья.

Накануне специальный представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов на заседании Госсовета по вопросам экологического развития страны заявил, что в России надо ужесточить законодательство для передвижных цирков, дельфинариев и зоопарков, где зачастую животных содержат в ужасных условиях.

Куда поместить животных

Как рассказал РИА Новости директор Приморского сафари-парка Дмитрий Мезенцев, хорошо, когда площади зоопарков позволяют содержать животных в комфортных условиях, в противном случае – это неправильно. "Но в случае ужесточения мер сразу встает вопрос – куда деть этих животных из маленьких цирков и зоопарков, кто их возьмет? Придется усыплять? Тут нужно подумать, как решать этот вопрос", — сказал Мезенцев.

Крокодил. Архивное фото
© РИА Новости. Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
Крокодила, пережившего пожар в кинотеатре в Астрахани, перевезли в зоопарк

По его словам, обе проблемы – и плохого содержания животных в цирках и зоопарках, и их устройства при закрытии таких заведений – надо решать параллельно. "Нужно, чтобы государство выделяло средства, так как содержание животных в хороших условиях стоит больших денег", — отметил собеседник.

По мнению Мезенцева, вряд ли получится распределить животных из закрывающихся зоопарков по действующим большим зоопаркам. "Чтобы принять пару новых животных, нам в сафари-парке нужен год работы и огромные вложения. В других зоопарках, насколько я знаю, ситуация подобная", — добавил собеседник.

Отвечать за животных должны сотрудники

В зоопарке "Чудесный" в Уссурийске считают, что должна быть нормативно закреплена ответственность работников зоопарков и цирков.

директор одесского зоопарка нарядился петухом. кадр с YouTube
Директор Одесского зоопарка оделся петухом и спел песню

"Нужен нормативный документ, который будет регламентировать ответственность самих руководителей этих учреждений. Непосредственно руководители должны нести ответственность и работники, за которыми закреплены эти животные. Сегодня надо ужесточать ответственность, но как именно она будет ужесточаться — пока непонятно. Только надо предусмотреть, чтобы была тщательная проверка", — рассказала РИА Новости пресс-секретарь зоопарка "Чудесный" Александра Попова.

Запретить отлов животных в природе

По словам директора зоопарка "Садгород" (Владивосток) Сергея Асновина, если ужесточение законодательства будет работать, это оправданная мера, кроме того, есть смысл устанавливать нормативы по размерам вольеров и клеток для содержания животных.

Московский зоопарк придумал съедобную игрушку для тигров
© Фото предоставлено Московским зоопарком
Московский зоопарк придумал "съедобную игрушку" для тигров

"Главное – чтобы животные не мучились. Но сейчас очень размытое понятие жестокого обращения с животными, поэтому нужно здесь вносить ясность. Если исчезнут передвижные зоопарки и цирки, где издевательства над животными, где пятнистые олени содержатся в маленьких клетках, а у хищников из-за отсутствия пространства когти врастают в лапы, — я буду рад. У нас в зоопарке достаточный размер вольеров, но мы их расширяем, чтобы сделать жизнь животных лучше, и чтобы посетителям было приятнее видеть зверей в комфортных условиях обитания", — сказал Асновин.

Он отметил, что необходимо также запретить отлов животных в дикой природе для помещения их в цирки и зоопарки. "Изымать их из дикой природы – это плохо, кроме того, много особей гибнет в процессе отлова. Есть смысл содержать в зоопарках только рожденных в неволе, либо осиротевших или попавших к людям из-за болезни животных", — добавил собеседник.

Комментировать
+
Общество
Комментировать
DirectAdvert





Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2016 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.