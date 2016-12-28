Чижов: идея об отмене виз с ЕС вызывает уже меньше энтузиазма у россиян

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Энтузиазм россиян в получении безвизового режима с ЕС немного снизился, считает постпред РФ при ЕС Владимир Чижов.

"По моим наблюдениям, среди российских граждан степень энтузиазма в получении безвизового режима со странами Евросоюза немного снизилась. Я могу ошибаться, глядя на это из Брюсселя, но похоже, что так и есть", — сказал Чижов в интервью газете "Известия".

Однако, отметил постпред, вопрос упрощения визового режима обсуждается. Если говорить о отмене виз, то Чижов настроен скептически, но расширение практики выдачи многократных виз достижимо.

"Украине они и то до весны это дело решили отложить, а вместе с ней — Грузии", — добавил он.