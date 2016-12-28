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Общество

Алкоголь течет по проводам: насколько опасна торговля спиртным в интернете

11:5628.12.2016
(обновлено: 17:28 28.12.2016)
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Открытие шампанерии Золотая Балка в Крыму
© РИА Новости. Сергей Мальгавко
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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Продажу алкоголя в интернете узаконят к 2018 году. Об этом порталу RNS рассказал министр промышленности и торговли Денис Мантуров. Заявление прозвучало на фоне трагедии в Иркутске, где от отравления суррогатом алкоголя погибли 77 человек. Cтанет ли интернет-продажа более удобным каналом сбывать контрафакт, разбирались РИА Новости.

Весь мир пьет алкоголь из интернета

Денис Мантуров сделал неожиданное заявление: правительство работает над тем, чтобы "удалить точки продажи алкоголя от общественных мест", но наряду с этим готово разрешить торговлю спиртными напитками онлайн: "Алкоголь в интернете должен продаваться на тех же принципах, как в розничных сетях. Принципиальных возражений против допуска алкоголя на электронные площадки уже нет. В течение полугода можно отрегулировать механизм, и с 2018 года запустить продажу", сказал он. 

Бокалы с вином. Архивное фото
© Fotolia/ Maksim Shebeko
Роспотребнадзор добился закрытия более 400 сайтов по продаже алкоголя

Интернет-торговлю алкоголем, равно как лекарствами и ювелирными украшениями, в России официально запретили в 2007 году. Все это время она только процветала: сейчас около 10 тысяч подобных сайтов. Контролировать их невозможно, сообщил РИА Новости директор Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя Вадим Дробиз. По его словам, за год Роспотребнадзору совместно с Генпрокуратурой удалось заблокировать только 420 виртуальных точек продаж.

"Весь мир пьет алкоголь из интернета. В цивилизованных странах интернет-продажи спиртным составляют до 20%: там не пьют настойки боярышника, потому что алкоголь в десять раз дешевле уровня доходов. Но у нас все, что продается в интернете, нелегально. Значительная часть продукции – сама по себе суррогат".

Виски, которым отравились люди в Оренбуржье и Красноярске, был приобретен в интернет-магазине, утверждает Вадим Дробиз. Именно поэтому, по его словам, необходимо упорядочить рынок.

© AP Photo/ Charlie Riedel
Бутылки с виски Jack Daniels в магазине

Все, что не запрещено, разрешено

Купить алкоголь в интернете просто. На первом же сайте по запросу "алкоголь онлайн", который бросается в глаза, огромный ассортимент "элитных напитков" с ценами чуть выше магазинных и примечанием "принимаем заказы от 10 тысяч рублей". По телефону сразу отвечает молодой человек: информирует, что на линии еще четыре звонка, вежливо интересуется, какой именно алкоголь нужен, в коробках или без, милостиво соглашается сделать доставку с учетом того, что итоговая сумма ниже 10 тысяч рублей и обещает привезти заказ в любое время и место. В качестве подтверждения о покупке компания выдаст товарный и кассовый чеки с печатью, уверяет продавец. На вопрос "Нужен ли документ, подтверждающий совершеннолетие", удивляется: зачем.

© Фото: скриншот интернет-магазина алкогольной продукции
Скриншот интернет-магазина алкогольной продукции

На другом сайте с "элитным алкоголем" заказы принимаются строго ночью: с 22 вечера до 10 утра. При этом рядом с ценниками товаров указывается, что это сугубо информационный каталог, и алкоголь здесь "дарят" в качестве бонуса за покупку "сувенирной продукции": зажигалок или стаканов. Это одна из юридических лазеек, которые позволяют интернет-магазинам вести дистанционную торговлю алкоголем, рассказал Никита Куликов, исполнительный директор HEADS Consulting.

"На рынке есть несколько вариантов "устоять" в рамках закона. Более добросовестные компании пытаются подобрать достаточный пакет документов, позиционируя свои сайты не как интернет-магазины, а как каталоги, на которых можно ознакомиться с товарами, при этом чеки выдают курьерам, которые включают стоимость алкоголя в договор на курьерские услуги. Менее добросовестные предлагают купить зажигалки или другую сувенирную продукцию, к которой в качестве бонуса прилагается алкоголь.

Если к ним обратиться, все эти сервисы заявят, что не занимаются торговлей спиртными напитками, но, по сути, действуют по принципу "Все, что не запрещено, разрешено".

Каталоги с ценниками, оплата картой или наличными при доставке курьером мало чем отличаются от запрещенной дистанционной торговли, утверждает  Никита Куликов. По его словам, чтобы заблокировать такие ресурсы, нужно всего лишь более пристальное внимание надзорных органов.

© РИА Новости. Алексей Мальгавко
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Настойка "Боярышник"

Суть реформы

Законопроект о легализации продаж алкоголя через интернет в начале года внес в Госдуму зампред комитета по экономической политике Виктор Звагельский. Целью документа являлось усиление контроля за торговлей спиртного в сети. Запретом этого сделать не удалось, уверен депутат:

"Мы никуда не уйдем от интернет-торговли, в том числе, и алкоголя. Чем дольше мы будем загонять этот тренд в нелегальное поле, тем больше контрафакта будет на рынке".

Поправки касаются только оптовиков и российских производителей – преимущественно, виноделов. Таким образом, по словам Виктора Звагельского, речь идет о торговле легальным, элитным алкоголем. Трагедия с "Боярышником" вряд ли повторится в виртуальном пространстве: по словам депутата, интернет-торговля не выгодна криминальным предпринимателям: "Даже самый теневой бизнесмен не выйдет в интернет. Он несет затраты на производство бутылки, этикетки и так далее, и чтобы их окупить, ему нужно продать около ста тысяч таких бутылок".

Но криминальные бизнесмены и не смогут получить такое право. Лицензию на интернет-торговлю стоимостью не менее 80 тысяч рублей в год выдадут только тем компаниям, которые уже имеют действующую лицензию на производство или оптовые продажи алкоголя. По прогнозам Вадима Дробиза, разрешение реализовывать спиртное в сети будет максимум у 500 компаний.

Предполагается, что купить алкоголь в сети можно будет только по банковской карте: таким образом, по мнению авторов поправок, можно будет избежать продаж несовершеннолетним. Информация о каждой проданной бутылке должна заноситься в  ЕГАИС – систему электронного учета алкогольной продукции. Контроль над онлайн-торговлей алкоголем возьмет на себя Росалкогольрегулирование: регулятор будет выдавать лицензии и вести реестр доменных имен интернет-магазинов. Заблокировать ресурс с алкоголем, не входящий в реестр, Роскомнадзор сможет без судебного решения. 

Вадим Дробиз считает, что эта мера поможет увеличить доходы государства и сократить рынок контрафакта. Также существенную поддержку получат отечественные виноделы, которые не имеют доступа к прилавкам крупных торговых сетей.

© РИА Новости. Александр Поготов
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Производство вина в Ростовской области

Алкогольное расслоение

Несмотря на заявление Дениса Мантурова о том, что министерства пришли к компромиссу по поводу закона, еще в сентябре глава Минздрава Вероника Скворцова сообщала, что ведомство против продажи алкоголя через интернет. По ее словам, злоупотребление алкоголем – основная причина смертности трудоспособного населения, и новые каналы сбыта только усилят алкоголизацию страны.

Вадим Дробиз считает, что запрет на торговлю спиртным в интернете не решит проблему алкоголизма. По его словам, в стране двадцать лет продавались без лицензии непищевые спиртосодержащие жидкости, которые люди употребляли вместо легального алкоголя.

"Больше, чем есть, суррогатной продукции в России просто быть не может. Все давно четко расслоено по социальным группам: кому положено – пьет "Боярышник", потому что у него зарплата 10-12 тысяч рублей в месяц, нелегальную водку – те, чей доход ниже 18 тысяч рублей, легальную – те, кто получает от 20 тысяч".

Автор законопроекта также не согласен с Минздравом. Количество выпиваемого и выпускаемого алкоголя всегда в России – постоянная величина, утверждает Виктор Звагельский, и если ограничить доступ к легальному спиртному, люди будут пить контрафакт. По его словам, важнее решить социальные проблемы:

"Желание выпивать никак не зависит от интернет-торговли: это чисто социальная тематика. Чем больше люди чувствуют себя социально защищенными, тем меньше им хочется пить".

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