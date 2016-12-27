Московский зоопарк выступил против передвижных зверинцев

Во вторник специальный представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов заявил, что в России надо ужесточить законодательство для передвижных цирков, дельфинариев и зоопарков.
В Московском зоопарке отметили, что в этом году в России образована Ассоциация зоопарков и аквариумов России, в которую вошли руководители Московского, Екатеринбургского, Пермского, Ижевского, Нижегородского, Новосибирского зоопарка и многих других.
Московский зоопарк был открыт в 1864 году. Сейчас в нем содержатся более 8 тысяч животных, относящихся более чем к тысяче видов мировой фауны. Зоопарк является членом Всемирной и Европейской ассоциации зоопарков и аквариумов, Евроазиатской региональной ассоциации зоопарков и аквариумов. Зоопарк участвует во многих международных программах по сохранению исчезающих видов животных, сотрудничая с природоохранными организациями всего мира.