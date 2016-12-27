Московский зоопарк выступил против передвижных зверинцев

© РИА Новости. Евгения Новоженина Перейти в фотобанк Иванов: надо ужесточить законодательство для передвижных цирков и зоопарков Передвижных зверинцев, в которых животные содержатся в ужасных условиях, не может быть по определению, считает руководство Московского зоопарка.

Во вторник специальный представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов заявил, что в России надо ужесточить законодательство для передвижных цирков, дельфинариев и зоопарков.

В Московском зоопарке отметили, что в этом году в России образована Ассоциация зоопарков и аквариумов России, в которую вошли руководители Московского, Екатеринбургского, Пермского, Ижевского, Нижегородского, Новосибирского зоопарка и многих других.

"Первоочередной задачей ассоциации стала работа над проектом закона "О зоологических парках в Российской Федерации". И прежде всего в законе дается определение зоопарка как организации, содержащей на стационарной территории зоологическую коллекцию. То есть зоопарк не может быть передвижным по определению. В большинстве в подобных "передвижках" животные содержатся в ужасных условиях, не соответствующих никаким нормам. Передвижных зоопарков просто не должно быть вообще", — заявили РИА Новости в зоопарке.

Московский зоопарк был открыт в 1864 году. Сейчас в нем содержатся более 8 тысяч животных, относящихся более чем к тысяче видов мировой фауны. Зоопарк является членом Всемирной и Европейской ассоциации зоопарков и аквариумов, Евроазиатской региональной ассоциации зоопарков и аквариумов. Зоопарк участвует во многих международных программах по сохранению исчезающих видов животных, сотрудничая с природоохранными организациями всего мира.