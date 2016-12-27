Крокодила, пережившего пожар в кинотеатре в Астрахани, перевезли в зоопарк

МОСКВА, 27 дек – РИА Новости. Крокодила, пережившего пожар в зимнем саду неэксплуатируемого кинотеатра "Октябрь" в Астрахани, перевезли в местный зоопарк, сообщили в пресс-службе министерства культуры региона.

В ночь на 26 декабря произошло загорание второго и третьего этажей "Октября", частично обрушились стеклянные перекрытия зимнего сада. Перед началом реконструкции здания большинство животных и птиц, которые обитали в кинотеатре, были вывезены, но крокодил на момент пожара продолжал находиться там в своем аквариуме.

"Ситуация после пожара в кинокомплексе "Октябрь" нормализуется. Сегодня специалисты зоопарка вместе с сотрудниками МЧС успешно эвакуировали крокодила, жившего на территории зимнего сада. Его доставят в зоопарк "Баба Фрося", где животному будет предоставлен уход специалистов", — говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, огнем было повреждено порядка 1,2 тысячи квадратных метров, пострадали некоторые уникальные растения из коллекции зимнего сада кинотеатра. По информации пресс-службы регионального правительства, причиной пожара могло стать короткое замыкание.

Отмечается, что все растения после обрушения стеклянного купола были укрыты защитным материалом. Решается вопрос о возведении временной кровли над зимним садом.