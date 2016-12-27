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Общество

Сеть "36,6": продажи спиртосодержащих лекарств вряд ли сократятся

20:2027.12.2016
(обновлено: 20:22 27.12.2016)
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Работа аптеки 36,6. Архивное фото
© РИА Новости. Руслан Кривобок
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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости/Прайм. Продажи спиртосодержащих лекарств в РФ вряд ли сильно сократятся, так как их основными потребителями являются люди пожилого возраста, при этом адекватной по цене замены таким препаратам нет, сказал РИА Новости представитель пресс-службы "Аптечной сети "36,6".

Геннадий Онищенко. Архивное фото
© РИА Новости. Александр Вильф
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Валокордин можно заменить более эффективными лекарствами, считает Онищенко
"Следует понимать, что основными покупателями спиртосодержащих лекарственных средств были люди пожилого возраста. Я сомневаюсь, что они станут меньше покупать этот ассортимент, так как нет адекватной по цене замены", — сказал представитель пресс-службы "36,6".

Ранее, во вторник, директор департамента общественного здоровья и коммуникаций Минздрава РФ Олег Салагай заявил, что вопрос продажи спиртосодержащих лекарств по рецепту сейчас прорабатывается несколькими органами исполнительной власти, будет принята оптимальная схема регулирования.

Вице-премьер РФ Александр Хлопонин ранее заявил, что окончательное решение по продаже валокордина по рецептам будет принято в первом квартале будущего года, а со второго квартала препарат будет отпускаться в аптеках по рецептам.

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Общество
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3 пользователя оставили 3 комментария
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Популярные комментарииВсе комментарии
  • Hekovashi
    А может быть стоит в кое то веке извлечь ПРАВИЛЬНЫЕ выводы и хоть раз что то по уму сделать? Проблема не в спиртосодержащих препаратах или суррогатах по типу "боярышника", а в непомерно дорогой цене на алкоголь, особенно на водку. Последний раз когда ходил в магазин видел бутылочку водки 0.25л и она стоила 114 рублей.... 114 рублей за 0.25л! Водки!! АЛЛО!!!1 И цена за 100г была в среднем более менее одинакова, вне зависимости от обьема тары. Нужно срочно снижать цены на алкоголь, особенно на водку, причём в разы. Сам не пью, но народ пить не перестанет, кто захочет всегда найдёт чем догнаться, вот только он будет смотреть в сторону всякой левой дряни или лекарств, а не в сторону лицензированной водки, которой в принципе невозможно отравиться, разве что если совсем перепить. Но нет, давайте лучше будем лекарства спиртосодержащие по рецептам только выдавать, а цены на водку ещё поднимем, авось ситуация и то и исправиться...Нет, не исправиться. Правительство как обычно думает не тем местом и есть подозрения, что они в принципе не понимают что такое "причинно-следственная связь". Жаль нельзя клонировать сергея кужугетовича и направить на все министерства, такое ощущение что только он понимает что нужно делать имея в руках силу занимаемого поста и может выдавать хороший результат в качества управленца.
    01:38
    28.12.2016
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  • Alexey Pervenkov
    Ну какая же больная фантазия. За паленое бырло наказывать легальных производителей и простых людей. Кстати, нелегальные паленку, скорее всего, меньше не станут гнать. Слишком прибыльно и много власть придержащих повязано. Деньги для них важнее чужих жизней.
    03:26
    28.12.2016
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  • mar2000ru
    Из-за алкашей и наркоманов скоро воще никакой таблетки не купишь. Конечно же, их здоровье дороже всего!!!
    04:31
    28.12.2016
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