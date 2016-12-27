Сеть "36,6": продажи спиртосодержащих лекарств вряд ли сократятся

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости/Прайм. Продажи спиртосодержащих лекарств в РФ вряд ли сильно сократятся, так как их основными потребителями являются люди пожилого возраста, при этом адекватной по цене замены таким препаратам нет, сказал РИА Новости представитель пресс-службы "Аптечной сети "36,6".

"Следует понимать, что основными покупателями спиртосодержащих лекарственных средств были люди пожилого возраста. Я сомневаюсь, что они станут меньше покупать этот ассортимент, так как нет адекватной по цене замены", — сказал представитель пресс-службы "36,6".

Ранее, во вторник, директор департамента общественного здоровья и коммуникаций Минздрава РФ Олег Салагай заявил, что вопрос продажи спиртосодержащих лекарств по рецепту сейчас прорабатывается несколькими органами исполнительной власти, будет принята оптимальная схема регулирования.

Вице-премьер РФ Александр Хлопонин ранее заявил, что окончательное решение по продаже валокордина по рецептам будет принято в первом квартале будущего года, а со второго квартала препарат будет отпускаться в аптеках по рецептам.