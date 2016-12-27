Минюст внес организацию "Южный правозащитный центр" в список НКО-иноагентов

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Минюст РФ включил в список некоммерческих организаций (НКО), выполняющих функции иностранного агента, краснодарскую региональную благотворительную общественную организацию "Южный правозащитный центр", сообщает ведомство.

"В соответствии с федеральным законом "О некоммерческих организациях" 27.12.2016 в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, включена краснодарская региональная благотворительная общественная организация "Южный правозащитный центр", — говорится в сообщении.

Уточняется, что факт соответствия организации признакам НКО, выполняющей функции иностранного агента, установлен в ходе внеплановой документарной проверки управлением Минюста России по Краснодарскому краю.

Как сообщается на сайте самой организации, фонд начал работу в 2004 году как организация, направленная на развитие этнического многообразия и поддержку "инаковости". В декабре 2014 года "Южный правозащитный центр" начал свою благотворительную деятельность, занявшись защитой и продвижением прав человека в целом. Основной целью на сайте центра называется содействие обеспечению всеобщего уважения и соблюдения прав человека.