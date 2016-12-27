На фиолетовой ветке московского метро восстановили движение поездов

МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Движение поездов на северном участке Таганско-Краснопресненской линии восстановлено, все ранее закрытые станции открыты для пассажиров, сообщается в официальном аккаунте столичного метро в Twitter.

19:04 Таганско-Краснопресненская линия. Северный участок. Движение восстановлено и входит в график. — Московское метро (@MetroOperativno) 27 декабря 2016 г.

"19:04 Таганско-Краснопресненская линия. Северный участок. Движение восстановлено и входит в график. 19:05 Таганско-Краснопресненская линия. Все ранее закрытые станции на вход открыты для пассажиров", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что движение поездов на участке от станции "Планерная" до "Спартака" остановлено по техническим причинам. Также говорилось о том, что на вход закрыты "Планерная" и "Сходненская" из-за отсутствия движения на северном участке линии. Источник в экстренных службах столицы рассказал РИА Новости, что причиной ЧП стало отсутствие электроснабжения.