В ОП отреагировали на заявления о продаже валокордина по рецептам

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. При принятии решения о продаже спиртосодержащих препаратов только по рецепту врача необходимы консультации с общественными институтами и правозащитниками, считает зампредседателя комиссии Общественной палаты по общественному контролю, экспертизе и взаимодействию с общественными советами Дмитрий Галочкин.

Вице-премьер РФ Александр Хлопонин ранее заявил журналистам, что окончательное решение по продаже валокордина по рецептам будет принято в первом квартале будущего года, а со второго квартала препарат будет отпускаться в аптеках по рецептам.

"Я в целом поддерживаю инициативу о запрещении продажи без рецепта ряда спиртосодержащих лекарственных препаратов. На мой взгляд, их распространение должно находиться на отдельном контроле, по аналогии с алкогольной продукцией. Однако убежден, что принятие окончательного решения должно быть только на основе детальных заключений профильных ведомств… Также должны быть организованы консультации с общественными институтами и организациями медицинской направленности и представляющих права пациентов", — сказал Галочкин РИА Новости.

Он добавил, что, в частности, Минздрава России должен прийти к заключению о том, не приведет ли это к нарушению прав пациентов.