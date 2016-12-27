В Москве обеспечат жильем и питанием семьи погибших при крушении Ту-154

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин постановил предоставить субсидии для обеспечения жильем и питанием прибывших на опознание родственников погибших при крушении самолета Ту-154 и сопровождающих их лиц, говорится в постановлении правительства российской столицы.
В частности, гостинице "Царицыно" будут предоставлены субсидии для финансового обеспечения затрат, связанных с размещением и питанием родственников погибших и сопровождающих их лиц, работников и сотрудников психологической помощи, из расчета
Также будут выделены средства для размещения иных лиц, исполняющих оперативные действия в связи с крушением самолета Ту-154, из расчета 7100 рублей в сутки за номер, следует из постановления.
Постановлением также предусмотрены выплаты, связанные с организацией проезда членов семей погибших, а также сопровождающих их лиц для проведения опознания тел.