В Москве обеспечат жильем и питанием семьи погибших при крушении Ту-154

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин постановил предоставить субсидии для обеспечения жильем и питанием прибывших на опознание родственников погибших при крушении самолета Ту-154 и сопровождающих их лиц, говорится в постановлении правительства российской столицы.

В воскресенье утром Ту-154 Минобороны, вылетевший в Сирию из Москвы, потерпел крушение в Черном море вскоре после дозаправки в Сочи. На борту находились 92 человека, в том числе 64 артиста Ансамбля имени Александрова, девять журналистов "Первого канала", НТВ и телеканала "Звезда", а также глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза. Все тела и останки доставляются военными самолетами в Москву для опознания.

В частности, гостинице "Царицыно" будут предоставлены субсидии для финансового обеспечения затрат, связанных с размещением и питанием родственников погибших и сопровождающих их лиц, работников и сотрудников психологической помощи, из расчета

3550 рублей за одни сутки размещения на одного человека.

Также будут выделены средства для размещения иных лиц, исполняющих оперативные действия в связи с крушением самолета Ту-154, из расчета 7100 рублей в сутки за номер, следует из постановления.

Постановлением также предусмотрены выплаты, связанные с организацией проезда членов семей погибших, а также сопровождающих их лиц для проведения опознания тел.