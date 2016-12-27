Япония с 1 января увеличит до пяти лет срок действия виз для россиян

МОСКВА, 27 дек – РИА Новости. Япония с 1 января 2017 года увеличит до пяти лет срок действия многократных виз для россиян для краткосрочных поездок, говорится в сообщении МИД РФ.

Как указали в российском внешнеполитическом ведомстве, с 1 января 2017 года российской и японской сторонами на основе взаимности вводятся в действие синхронизированные меры, направленные на упрощение визового режима поездок для граждан двух стран.

"Соответствующее решение было принято в рамках состоявшейся 15-16 декабря… российско-японской встречи на высшем уровне в целях наращивания взаимовыгодных связей по широкому кругу направлений между Российской Федерацией и Японией. Указанные шаги, содержание которых зафиксировано путем обмена дипломатическими нотами, будут применяться сторонами в соответствии с положениями национального законодательства, соответственно, Российской Федерации и Японии", — говорится документе.

Как указали в МИД РФ, по информации японской стороны, для граждан России будет увеличен до пяти лет максимальный срок действия многократных виз для краткосрочных поездок, предусматривающих возможность непрерывного пребывания до 90 дней.

"Также будут оформляться многократные, сроком действия до трех лет, краткосрочные визы с непрерывным пребыванием до 30 дней, в том числе и для поездок с туристическими целями. Кроме того, отменяется требование об обязательном наличии гаранта приема в Японии при самостоятельной организации поездки", — говорится в документе.

Россия со своей стороны будет оформлять японским гражданам многократные туристические визы (в том числе с целью поездки "туризм целевой") на срок до 6 месяцев, многократные частные визы на срок до одного года, а также многократные деловые и гуманитарные визы на срок до пяти лет. Основания для выдачи российских виз и требования к представляемым документам при этом остаются без изменений, добавили в МИД РФ.

По многократным туристическим визам граждане Японии смогут находиться на территории Российской Федерации непрерывно в течение не более 30 дней, суммарно в течение не более 90 дней; по многократным частным, деловым и гуманитарным визам – непрерывно не более 90 дней, суммарно не более 90 дней из каждого периода в 180 дней", — пояснили в российском внешнеполитическом ведомстве.

"Полагаем, что указанные взаимные меры позволят упростить контакты между гражданами России и Японии и будут способствовать наращиванию взаимовыгодного сотрудничества в экономической и культурно-гуманитарной сферах. Хотели бы также подчеркнуть, что российская сторона готова к возобновлению совместной работы по дальнейшей либерализации визового режима, вплоть до отмены визовых требований при взаимных поездках граждан двух стран и настроена на конструктивное обсуждение переданных японской стороне ранее проектов соглашений на этот счет", подчеркнули в МИД РФ.