В Крыму начали сбор денег семьям погибших в авиакатастрофе Ту-154

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек – РИА Новости. В Крыму начали сбор денег для семей погибших в авиакатастрофе Ту-154, сообщила сенатор от крымского региона Ольга Ковитиди.

"Они летели на войну и погибли, находясь в рядах защитников отечества. Надеюсь, что наша крымская инициатива по сбору средств для родных и близких погибших, а также для увековечения памяти тех, кого забрало небо и море, будет поддержана", – приводит слова Ковитиди ее пресс-служба.

Сенатор отметила, что участники ансамбля имени Александрова были в Крыму в дни его освобождения в 1944 году и через 70 лет – в дни победной Крымской весны.

"Теперь это уже история… Наши отечественные журналисты, операторы всегда на переднем крае, к сожалению, полное осознание значимости людей, событий приходит к нам, как правило, с их потерей", — добавила Ковитиди.

Самолет Ту-154 Минобороны РФ, который направлялся в Сирию, потерпел крушение близ Сочи в воскресенье утром. По данным ведомства, на борту находились 92 человека — восемь членов экипажа и 84 пассажира, среди которых восемь военных, 64 артиста ансамбля имени Александрова, девять представителей российских телеканалов, глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, двое федеральных госслужащих. О нахождении своих сотрудников на борту сообщили Первый канал, НТВ и "Звезда".

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