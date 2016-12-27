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Общество

Член ОП назвал дискуссию о продаже валокордина по рецепту "театром абсурда"

17:5327.12.2016
(обновлено: 18:05 27.12.2016)
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Флакон Валокордина. Архивное фото
© РИА Новости. Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Член Общественной палаты России Александр Хамидуллин считает дискуссии вокруг возможной продажи по рецептам спиртосодержащих препаратов, в том числе валокордина, йода и зеленки, театром абсурда.

Лекарства в аптеке. Архивное фото
© РИА Новости. Рамиль Ситдиков
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Йод и зеленку в России не будут продавать по рецепту, сообщил источник

Как сообщил ранее во вторник вице-премьер Александр Хлопонин, окончательные решения о прекращении свободной продажи валокордина будут приняты в первом квартале 2017 года, а со второго квартала препарат будет отпускаться в аптеках по рецептам. Позднее Хлопонин заявил, что правительство все же не планирует принимать решение о продаже валокордина, йода и зеленки исключительно по рецептам. "Никакой задачи, чтобы усложнить доступ к этим препаратам для граждан, не существует", — сказал он журналистам.

"Тут не нужно обсуждать, правильная она (инициатива – ред.) или неправильная, она навскидку просто абсурдная. Это театр абсурда", — сказал Хамидуллин РИА Новости.

Аптека. Архивное фото
© РИА Новости. Александр Алпаткин
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Минздрав прорабатывает вопрос продажи спиртосодержащих лекарств по рецепту

Общественник призвал обратиться к элементарной логике для того, чтобы понять: йод, зеленка и валокордин не применяются в качестве алкогольных напитков.

"Это экономический фактор. Люди определенных экономических слоев всегда считают, чем им выгоднее напиться. Напиться валокордином — это будет, как коньяком, по цене, если в пересчете свести", — сказал член ОП, добавив, что если условно пересчитать количество спирта в препаратах и приравнять в литрах к водке, то любая бутылка водки будет в пять раз дешевле того же валокордина.

Кроме того, общественник подчеркнул, что даже гипотетически невозможно представить, что кто-то с подобными целями может употреблять зеленку или йод. При этом если ввести их продажу строго по рецепту, то люди "не станут ходить к врачам из-за зеленки", то есть эти препараты просто перестанут использовать.

Правительство ранее поручило Роспотребнадзору приостановить продажу спиртосодержащих жидкостей на 30 дней, это решение не относилось к фармацевтическим препаратам, парфюмерии и стеклоомывающим жидкостям.

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Общество
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7 пользователей оставили 7 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
  • lecnoid
    Конечно театр абсурда, да и возня с "боярышником" такой же театр. Написано, "средство для принятия ванн", а завтра кто нибудь "туалетным утенком" траванется или "доместоса" пережрет, то же уголовное дело заводить будете? Придурков во все времена хватало, теперь на них ровняться? В ЕАО на прошлой неделе 4 человека отравились антифризом, почему не возбудили дело на продавцов и производителей антифриза? Будьте логичны до конца, чего увиливать, где СК? Чем занимается?
    18:27
    27.12.2016
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