Член ОП назвал дискуссию о продаже валокордина по рецепту "театром абсурда"

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Член Общественной палаты России Александр Хамидуллин считает дискуссии вокруг возможной продажи по рецептам спиртосодержащих препаратов, в том числе валокордина, йода и зеленки, театром абсурда.

Как сообщил ранее во вторник вице-премьер Александр Хлопонин, окончательные решения о прекращении свободной продажи валокордина будут приняты в первом квартале 2017 года, а со второго квартала препарат будет отпускаться в аптеках по рецептам. Позднее Хлопонин заявил, что правительство все же не планирует принимать решение о продаже валокордина, йода и зеленки исключительно по рецептам. "Никакой задачи, чтобы усложнить доступ к этим препаратам для граждан, не существует", — сказал он журналистам.

"Тут не нужно обсуждать, правильная она (инициатива – ред.) или неправильная, она навскидку просто абсурдная. Это театр абсурда", — сказал Хамидуллин РИА Новости.

Общественник призвал обратиться к элементарной логике для того, чтобы понять: йод, зеленка и валокордин не применяются в качестве алкогольных напитков.

"Это экономический фактор. Люди определенных экономических слоев всегда считают, чем им выгоднее напиться. Напиться валокордином — это будет, как коньяком, по цене, если в пересчете свести", — сказал член ОП, добавив, что если условно пересчитать количество спирта в препаратах и приравнять в литрах к водке, то любая бутылка водки будет в пять раз дешевле того же валокордина.

Кроме того, общественник подчеркнул, что даже гипотетически невозможно представить, что кто-то с подобными целями может употреблять зеленку или йод. При этом если ввести их продажу строго по рецепту, то люди "не станут ходить к врачам из-за зеленки", то есть эти препараты просто перестанут использовать.

Правительство ранее поручило Роспотребнадзору приостановить продажу спиртосодержащих жидкостей на 30 дней, это решение не относилось к фармацевтическим препаратам, парфюмерии и стеклоомывающим жидкостям.