Экс-мэр Саратова, отсидевший за коррупцию, получил муниципальную награду

САРАТОВ, 27 дек — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Председатель саратовской городской думы Сергей Наумов на внеочередном заседании во вторник вручил благодарственное письмо экс-мэру Саратова Юрию Аксененко, который отбыл четыре года в колонии строгого режима за ряд преступлений в период управления городом, сообщил РИА Новости сотрудник гордумы.

"Благодарственным письмом саратовской городской думы Юрий Николаевич Аксененко награжден "в связи с 20-летием саратовской городской думы", — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что других причин для вручения награды Аксененко указано в письме не было, тогда как у других получивших аналогичные благодарственные письма в обосновании причин вручения награды указывались также "за многолетний добросовестный труд", "за значительный вклад в развитие города Саратова".

Юрий Аксененко возглавлял Саратов десять лет и был последним мэром города, который возглавлял одновременно горадминистрацию и городскую думу. Саратовский областной суд в декабре 2009 года приговорил Аксененко, признанного виновным в получении взятки, превышении власти и злоупотреблении полномочиями, к четырем годам колонии строгого режима, 700 тысячам рублей штрафа и лишил его права занимать должности на государственной и муниципальной службе. В марте 2012 года Аксененко вышел на свободу по отбытии всего срока наказания.