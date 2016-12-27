В России снизилась заболеваемость энцефалитом, боррелиозом и дизентерией

МОСКВА, 27 дек – РИА Новости. Заболеваемость энцефалитом, боррелиозом, дизентерией, вирусными гепатитами В и С снизилась в России по сравнению с прошлым годом, все мероприятия Роспотребнадзора в 2016 году дали должный эффект, заявила глава ведомства Анна Попова в эфире канала "Россия-24".

"По итогам 11 месяцев можно абсолютно точно сказать, что в этом году у нас на 16% ниже заболеваемость клещевым боррелиозом, на 10% ниже заболеваемость клещевым вирусным энцефалитом", — рассказала Попова.

Она напомнила, что теплый период в 2016 году наступил раньше, и клещи стали раньше проявлять активность. "Нам удалось удержать в результате плотных акарицидных обработок заболеваемость, и она ниже, чем в предыдущем году, чем среднемноголетний уровень", — подчеркнула глава надзорного ведомства.

Также, по словам Поповой, в этом году ниже заболеваемость дизентерией, вирусными гепатитами В и С, что является результатом вакцинации, кроме того, ниже заболеваемость вирусным гепатитом A. Также, несмотря на две вспышки в 2016 году, в России очень низкий уровень заболеваемости корью и невысокий уровень заболеваемости краснухой – единичные случаи.

"Мы справились в этом году с проблемой полиомиелита, мы не допустили случаев полиомиелита в стране, хотя условия на нашей южной границе – границе с Украиной сегодня остаются очень напряженными, и эпидситуация там очень непростая. Но население Российской Федерации нам удалось защитить", — рассказала Попова.

Она отметила, что 2016 год был достаточно стабильным в борьбе с инфекционными заболеваниями, и все мероприятия дали должный эффект.