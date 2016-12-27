Саперы разминируют склад немецких боеприпасов времен ВОВ под Выборгом

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Саперы Западного военного округа приступили к разминированию склада немецких боеприпасов времен Великой Отечественной войны, заявил журналистам начальник пресс-службы ЗВО полковник Игорь Мугинов.

"Группа разминирования ЗВО приступила к разминированию крупного склада немецких боеприпасов времен Великой Отечественной войны в Выборгском районе Ленинградской области. Информация об обнаружении опасной находки поступила от местных жителей", — сказал он.

Согласно релизу, в ходе инженерной разведки местности было обнаружено более 500 мин различного калибра и типа. В настоящее время осуществляется выемка опасных находок, их обезвреживание и транспортировка к месту уничтожения на специализированный полигон.

"В ходе разминирования военные инженеры ЗВО применяют широкий спектр специального снаряжения и техники, в том числе защитные комплекты сапера "Дублон" и искатели неконтактных взрывных устройств "Коршун", — добавляется в сообщении.

Отмечается, что операции по обезвреживанию проводятся специальными профессионально обученными группами разминирования, состоящими исключительно из военнослужащих по контракту.