Официальная безработица в России увеличилась на 1,6% за неделю

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Численность официально зарегистрированных безработных граждан увеличилась в России за неделю на 1,6 % и составила почти 876 тысяч человек, сообщили журналистам в Минтруда.

"С 15 по 21 декабря 2016 года численность безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости, увеличилась на 13589 человек или на 1,6% и составила 875 939 человек (по состоянию на 14 декабря 2016 года – 862 350 человек)", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, за этот период снижение численности безработных граждан произошло в четырех регионах: Москве, Ненецком автономном округе, Ингушетии и Чечне.

В 81 регионе отмечен рост численности безработных граждан. Уточняется, что наибольшее увеличение безработных наблюдается в Сахалинской, Иркутской, Липецкой, Волгоградской Тульской и Астраханской областях, в Еврейской автономной области, в Алтайском, Камчатском и Забайкальском и Ставропольском краях, Удмуртской, Чувашской, Кабардино-Балкарской республиках и республиках Крым, Мордовия, Бурятия, Алтай.

За неделю численность работников, находившихся в простое по инициативе администрации, работавших неполное рабочее время, а также работников, которым были предоставлены отпуска по соглашению сторон, составила 259 106 человек. Количество вакансий, заявленных работодателями в органы службы занятости, составило 1,2 миллиона, добавили в Минтруде.