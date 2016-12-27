В Калининграде зоопарк поддержал ужесточение законов для передвижных цирков

КАЛИНИНГРАД, 27 дек — РИА Новости. Директор калининградского зоопарка Светлана Соколова поддерживает инициативу спецпредставителя президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергея Иванова об ужесточении законодательства для передвижных цирков и зоопарков, которые используют животных.

Ранее во вторник Иванов на заседании Госсовета по вопросам экологического развития страны заявил, что в России надо ужесточить законодательство для передвижных цирков, дельфинариев и зоопарков, где зачастую животных содержат в ужасных условиях, а также в отношении граждан, которые используют животных для зарабатывания денег.

"Я однозначно поддерживаю эту инициативу. Уже несколько лет группа представителей российских зоопарков, в которую я вхожу, принимает активное участие в разработке закона "Об ответственном обращении с животными", и сами же зоопарки выступают за лицензирование своей деятельности, чтобы сделать невозможным существование передвижных зверинцев и цирков с использованием животных", — сказала Соколова РИА Новости.

По ее словам, в таких зверинцах и цирках невозможно не только создать комфортные, безопасные условия для животных, но и сделать их абсолютно безопасными для посетителей.

"Калининградский зоопарк во главу угла ставит благополучие животных. Мы не идем по пути бездумного наращивания коллекции. Наш приоритет – улучшение условий содержания уже имеющихся животных. Новых же мы привозим только после того, как создаем комфортные условия для них", — добавила Соколова.

Она отметила, что необходимость в современном законе, который бы регламентировал деятельность зоопарков, назрела давно. "Правила техники безопасности и производственной санитарии зоопарков и зоосадов СССР" были выпущены в 1974 году. Согласно этим правилам, на каждого крупного хищника в зоопарке полагается "зимняя площадь" — четыре квадратных метра, "площадь для выгула" — 25 "квадратов".

"Понятно, что в современных реалиях это абсолютно смехотворные цифры. За границей существуют специальные нормативы содержания для каждого вида животных. Там четко расписаны все тонкости, начиная от размеров вольера и заканчивая тем, какие приемы обогащения среды подходят для этого вида. К сожалению, Россия сейчас достаточно сильно отстает в плане нормотворческой деятельности", — сказала директор зоопарка.

Она добавила, что сегодня в России есть зоопарки, которые пытаются соответствовать мировым стандартам, что положительно влияет на их имидж. Но те зоопарки, которые не желают менять подход к содержанию животных, никто не может заставить это сделать, поскольку в стране нет закона, регламентирующего деятельность зоопарков.

Калининградский зоопарк — один из старейших в России. Он располагается на территории бывшего Кенигсбергского зоосада, основанного немецким предпринимателем Германом Клаассом в 1896 году. Сегодня в коллекции почти 2 тысячи особей 300 видов животных, из них половина внесена в международную Красную книгу.