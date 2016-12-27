Онищенко призвал россиян покупать нитратомеры и ходить с ними на рынок

МОСКВА, 27 дек – РИА Новости. Покупатели должны отправляться за продуктами на рынок с собственными нитратомерами, заявил депутат ГД, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко, комментируя инициативу о разрешении Роспотребнадзору проверок рынков.

Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский на заседании Госсовета по вопросу об экологическом развитии РФ предложил "восстановить права Роспотребнадзора". По его словам, 70% продукции продается с превышением нитратов. Проверки этой продукции, по мнению депутата, должен осуществлять Роспотребнадзор.

"Это самое рутинное исследование, которое всегда делалось, ещё в советское время… Это проверка, это нужно оформить, нужно за несколько дней до прихода предупредить… Представляете, что там будет, на этом рынке?" — сказал Онищенко.

Депутат предложил другое решение: "каждому из нас купить нитратомер, и ходить на рынок с ним". "Он (нитратомер – ред.) недорого стоит", — считает Онищенко.