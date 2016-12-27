Саратовский губернатор потребовал от "Т Плюс" оперативнее устранять аварии

САРАТОВ, 27 дек — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Губернатор Саратовской области Валерий Радаев потребовал от компании "Т Плюс" (входит в "Ренову") усилить оперативность работы ремонтных бригад при ликвидации аварий на теплосетях, сообщает пресс-служба губернатора области.

С начала отопительного сезона в области на сетях "Т Плюс" произошло две крупные аварии в Саратове и еще две — в Балаково. Так, в начале ноября перебои с теплоснабжением в Балаково коснулись 109 жилых многоквартирных домов, регулировка отопления в домах завершилась только в декабре. Кроме того, повреждение на теплотрассе в Балаково произошло 16 декабря, когда в течение суток без тепла оставались в 18-градусный мороз 57 жилых домов и пять объектов социальной сферы. Аналогичные крупные порывы на теплосетях произошли в Саратове 12 и 22 декабря.

По информации пресс-службы главы региона, Радаев во вторник в Москве на встрече с президентом "Т Плюс" Андреем Вагнером по поводу аварий в Саратове и Балаково рекомендовал обратить внимание на качество проводимых работ и призвал усилить оперативность ремонтных бригад компании в нештатных ситуациях, а также — степень ответственности.

"Должны быть сделаны организационные выводы, учтены недоработки в деятельности звена, отвечающего за ликвидацию аварий. За каждой аварией — люди. Они не должны страдать ни при каких обстоятельствах", — цитирует слова Радаева его пресс-служба.

Согласно сообщению, Радаев также предложил Вагнеру рассмотреть возможность включения Балаковской ТЭЦ-4 в программу оптимизации тепловых узлов компании для ее технического перевооружения.