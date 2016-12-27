Нарышкин: у российского общества есть прививка от цветных революций

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Российское общество имеет прививку против цветных революций, которые приносят страдания людям, заявил председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.

"Видим, как романтическая риторика трибунов разных цветных и цветочных революций приносит за собой кровь и страдания людей, разрушения и бедствия для тех стран, которые стали жертвами подобных экспериментов. Я убеждён, что наше общество имеет мощную прививку против таких технологий", — сказал Нарышкин на заседании совета общества.

По его словам, в течение последних нескольких лет наблюдается экспорт различных революционных технологий в самые разные регионы планеты.