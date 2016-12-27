Ингушетия отправит подарки детям погибших в авиакатастрофе Ту-154

НАЛЬЧИК, 27 дек – РИА Новости. Власти Ингушетии решили отправить новогодние подарки детям погибших в авиакатастрофе военного самолета Ту-154 под Сочи, сообщил глава региона Юнус-Бек Евкуров.

"Заместитель постоянного представителя Ингушетии при президенте России Магамед Котиев выступил с хорошей идеей отправить подарки детям погибших в авиакатастрофе над Черным морем пассажиров самолета Ту-154. Поддержал эту идею и дал поручение, чтобы до конца завтрашнего дня подарки были вручены", — написал Евкуров в своем аккаунте в соцсети Instagram.

В воскресенье утром Ту-154 Минобороны, вылетевший в Сирию из Москвы, потерпел крушение в Черном море вскоре после дозаправки в Сочи. На борту находились 92 человека, в том числе 64 артиста Ансамбля имени Александрова, девять журналистов "Первого канала", НТВ и телеканала "Звезда", а также глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза.

С радаров самолет пропал, согласно данным Минобороны, примерно на 3-й минуте полета. Обломки лайнера обнаружены на дне моря в 1,7 километра от берега. Теракт в основные версии не входит: в их качестве рассматриваются попадание в двигатель посторонних предметов, некачественное топливо, ошибка пилотирования и техническая неисправность самолета.