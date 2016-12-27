Депутат: важно улучшить диалог ведомств в сфере контроля за оборотом оружия

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Депутат Госдумы Михаил Старшинов заявил, что важно поднять на новый уровень координацию между МВД и Росгвардией в сфере контроля за оборотом оружия, комментируя случай перестрелки мужчины с полицией на западе Москвы.

Ранее сообщалось, что в ночь на вторник при проведения обысков в рамках расследуемого дела, предполагаемый подозреваемый оказал сопротивление сотрудникам полиции ОМВД по району Крылатское. Стреляя из ружья, мужчина ранил трех полицейских и двух сотрудников ГБУ "Жилищник". Затем он скрылся в соседней квартире, где также находилась женщина. Возбуждено дело по статьям "покушение на убийство двух и более лиц", "посягательство на жизнь сотрудника полиции" и "захват заложников". По сообщению московского ГСУСК, стрелок покончил с собой, а находившаяся с ним женщина освобождена.

"Конечно, здесь возникает вопрос, насколько законно явно неадекватный человек приобрел оружие, а по некоторым сообщениям, целый арсенал. Кроме того, стоило бы провести проверку прежде всего медицинских учреждений, где преступник мог получить соответствующую справку. В этой связи крайне важно поднять на качественно новый уровень взаимодействие между МВД и Росгвардией в сфере контроля за оборотом оружия. Хочу напомнить, что на этой функции было сосредоточено особое внимание при создании новой федеральной службы", — сказал журналистам Старшинов.

По его мнению, произошедший эпизод свидетельствует о том, что нужно крайне взвешенно подходить к любым сокращениям личного состава МВД и других правоохранительных органов.

"Может быть, если бы в этом районе работало хотя на два участковых больше, они смогли бы выявить потенциального нарушителя и предотвратить преступление. Но, так или иначе, полиция сработала оперативно, и я уверен, что участвовавшие в раскрытии преступления сотрудники достойны поощрения со стороны руководства", — считает парламентарий.

Старшинов дал самую высокую оценку действиям столичной полиции. "За сутки после поступления заявления об ограблении фитнес-клуба стражи порядка установили подозреваемого и, рискуя своей жизнью, блокировали преступника, который мог еще много чего натворить. Темп работы, поистине достойный лучших традиций московского уголовного розыска", — отметил он.