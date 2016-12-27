В ОП призвали Мутко создать комиссии для контроля спортивных школ

МОСКВА, 27 дек – РИА Новости. Член Общественной палаты РФ Султан Хамзаев попросил заместителя председателя правительства по вопросам спорта, туризма и молодежной политики Виталия Мутко создать систему независимых общественных комиссий по контролю деятельности и качества подготовки в бюджетных футбольных школах.

"Прошу поддержать инициативу о создании системы независимых общественных комиссий по контролю за деятельностью футбольных школ и качеством подготовки в них", — написал Хамзаев в обращении к Мутко, которое находится в распоряжении РИА Новости.

Общественник считает, что комиссии должны формироваться не только из заслуженных деятелей спорта и экспертов, но и общественных деятелей, умеющих слышать и понимать проблемы людей и взаимодействовать со СМИ.

"Из-за отсутствия прозрачных и ясных механизмов борьбы с проблемами, существующими сегодня в спортивных школах страны, доступ для тысяч молодых талантливых спортсменов в большой футбол закрыт. Не создано понятных механизмов общественного контроля, так же как и системы независимого надзора. Проще говоря, на данный момент некому защитить права детей", — говорится в обращении.

По словам Хамзаева, в детско-юношеских футбольных школах зачастую существует настоящая система поборов, инфраструктура не соответствует требованиям, а качество подготовки тренеров сомнительное.

Член ОП подчеркнул, что в задачи предложенных им комиссий нужно включить проверку бюджетных футбольных школ на соответствие инфраструктурным, кадровым, правовым и финансовым критериям. Также комиссии совместно с правоохранительными органами должны, по его мнению, отслеживать и пресекать случаи вымогательства со стороны представителей школ. Комиссии в ту или иную спортивную школу могли бы выезжать на основе обращений граждан.